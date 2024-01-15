Школьники из Жанаозена стали чемпионами по робототехнике в Турции

- Сборная Казахстана получила эксклюзивное приглашение от турецкой стороны. Незабываемые ощущения, когда твои ученики побеждают далеко за пределами Родины. Теперь будем усиленно готовиться к Центрально-Азиатскому этапу, который пройдёт в Астане, — сказала тренер команды «Rebels» Жондер Сулейменова.

По данным Министерства просвещения РК, 14 января текущего года сборная Казахстана по робототехнике одержала победу на закрытом чемпионате по робототехнике Türkiye FIRST Tech Challenge. В соревновании приняли участие более 30 турецких команд и две приглашенные казахстанские команды – «Rebels» и «Queue». Это учащиеся 9, 10 и 11 классов БИЛ Жанаозена и Алматы.Помимо победы в игре роботов казахстанские школьники получили высокие судейские награды. Ученики 9-11 классов команды «Rebels» из Жанаозена — Султан Бимагамбет, Бексултан Огланбек, Адилет Байгубен, Избазар Балгамбаров, Батыржан Орынбаев, Айбек Нуралы, Бек Ерлепес, Данияр Искаков и Мади Жандосов получили награду «Design Award» за продуманный дизайн и функциональность робота. Ученики 10-11 классов команды «Queue» из Алматы — Дамир Алибаев, Ерасыл Мэлс, Манас Еркенұлы, Спандияр Туякбай, Алихан Даулет, Гизат Турегалиев, Бакдаулет Асыл, Хабиб Атиг Ур Рахман и Алдияр Ихсанов получили награду «Connect Award» за вовлечение в STEM их местного сообщества.