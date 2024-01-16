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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 172

Журналист из Мангистау стала советником председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК

Асель Ауданбаева назначена советником председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК, сообщает Prdrive.kz.

Фото Prdrive.kz
Асель Ауданбаева в разные годы работала корреспондентом на телеканалах «Казахстан», КТК, «Хабар 24», ТДК-42, на информационных порталах Azattyq Ruhy, «Казинформ».

Была заместителем руководителя Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

С 2021 по 2022 годы возглавляла Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

В 2022 году работала ведущим специалистом Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

До назначения советником Председателя АЗРК работала пресс-секретарем-руководителем пресс-службы акима Атырауской области.



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