Наиболее высокий уровень годовой инфляции по стране зафиксирован в Мангистау

Выше среднего (9,2%) и уровень инфляции на продовольственные товары в регионе. Инфляция на платные услуги в Мангистау составила 10,8%, самый высокий показатель в данной сфере зафиксирован в Туркестанской области. Он составил 18,2%.Годовая инфляция в декабре 2023 года в стране составила 9,8% (в ноябре – 10,3%). Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары замедлился в годовом выражении до 8,5% (в ноябре – 9,2%) и до 9,1% (в ноябре – 9,9%) соответственно, а на платные услуги рост ускорился до 12,4% (в ноябре – 12,0%).В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 16 регионах, ускорилась в 2 регионах и в 2 регионах осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 9 регионах. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской (11,1%), Акмолинской (10,7%) и Мангистауской (10,6%) областях.Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (8,5%) в Улытауской (11,8%), Акмолинской (10,3%), Северо-Казахстанской (9,8%), Восточно-Казахстанской (9,6%), г.Алматы (9,3%), Мангистауской (9,2%) областях, г.Астана и Жетысуской области (по 8,8%), а также Абайской области (8,6%).Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (9,1%) отмечен в Мангистауской (12,5%), Карагандинской (10,4%), Западно-Казахстанской (9,8%), Жамбылской (9,6%), Туркестанской (9,5%), г.Шымкент (9,4%) и Восточно-Казахстанской (9,2%) областях. Выше общереспубликанского уровня (12,4%) цены на платные услуги выросли в следующих регионах: Туркестанской (18,2%), Карагандинской (15,2%), Актюбинской (14,6%), Атырауской (14,5%), Павлодарской (14,2%), Северо-Казахстанской (13,8%), Жетысуской (13,7%), Акмолинской (13,5%) областях и г. Шымкент (12,9%).