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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:35

Просмотров: 159

«Требуем руководителя с образованием энергетика»: сотрудники «МАЭК» записали видеообращение

Видеообращение к руководству компании записали сотрудники ТОО «МАЭК». На нем люди требуют поставить на должность генерального директора «настоящего энергетика» и перестать пренебрегать их социальными правами.

Коллаж Lada.kz
В обращении к руководству компании рабочие озвучили как минимум 8 требований. Некоторые из них касаются повышения заработных плат, другие - условий труда.

«Мы вынуждены обратиться с обращением. Мы сыты вашими обещаниями! Проблемы работников не решаются, так как руководство относится к ним пренебрежительно. Мы требуем решить проблемы касательно присвоения работникам разрядов. Провести аттестацию на рабочем месте. Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. Дополнить коллективный договор. Обеспечить питанием, бесплатными обедами. В профсоюз выделить 3% из фонда заработной платы. Повысить зарплату на 50 МРП и выдать 13 зарплату. В связи с тем, что руководство меняется каждый год, и они не являются специалистами в этой отрасли, не могут с ответственностью руководить, требуем, чтобы в организацию пришел образованный, умеющий принимать решения, и с образованием энергетика человек», - громко заявляет один из активистов, после чего толпа поддерживает его громкими возгласами.


На энергокомбинате сообщили, что требования работников находятся на стадии обсуждения в двухстороннем конструктивном порядке.




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