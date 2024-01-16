«Требуем руководителя с образованием энергетика»: сотрудники «МАЭК» записали видеообращение

«Мы вынуждены обратиться с обращением. Мы сыты вашими обещаниями! Проблемы работников не решаются, так как руководство относится к ним пренебрежительно. Мы требуем решить проблемы касательно присвоения работникам разрядов. Провести аттестацию на рабочем месте. Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. Дополнить коллективный договор. Обеспечить питанием, бесплатными обедами. В профсоюз выделить 3% из фонда заработной платы. Повысить зарплату на 50 МРП и выдать 13 зарплату. В связи с тем, что руководство меняется каждый год, и они не являются специалистами в этой отрасли, не могут с ответственностью руководить, требуем, чтобы в организацию пришел образованный, умеющий принимать решения, и с образованием энергетика человек», - громко заявляет один из активистов, после чего толпа поддерживает его громкими возгласами.

В обращении к руководству компании рабочие озвучили как минимум 8 требований. Некоторые из них касаются повышения заработных плат, другие - условий труда.На энергокомбинате сообщили, что требования работников находятся на стадии обсуждения в двухстороннем конструктивном порядке.