В Актау самое дорогое мясо свинины в стране

Фото energyprom.kz
По данным Energyprom.kz, в декабре 2023 года на рынках и в магазинах страны килограмм свинины стоил 2,2 тысячи тенге — на 7,6% дороже, чем годом ранее.
Наибольшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской области: на 24,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 10,3%) и Абайская (плюс 8,6%) области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: всего на 0,8%.
Среди крупных городов страны дороже всего свинина стоила в Актау. Килограмм мяса обходится жителям Актау в 2631 тенге. На втором месте Тараз, там стоимость килограмма свинины стоит 2587 тенге, на третьем - Конаев, где за килограмм просят 2469 тенге.
Дешевле всего свинина стоит в Уральске (1796), Семее (1949) и Шымкенте (2012).
Наибольшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской области: на 24,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 10,3%) и Абайская (плюс 8,6%) области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: всего на 0,8%.
Среди крупных городов страны дороже всего свинина стоила в Актау. Килограмм мяса обходится жителям Актау в 2631 тенге. На втором месте Тараз, там стоимость килограмма свинины стоит 2587 тенге, на третьем - Конаев, где за килограмм просят 2469 тенге.
Дешевле всего свинина стоит в Уральске (1796), Семее (1949) и Шымкенте (2012).
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