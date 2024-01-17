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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:00

Просмотров: 248

В Актау самое дорогое мясо свинины в стране

Самая высокая цена на мясо свинины в стране зафиксирована в Актау. Стоимость одного килограмма этого мяса горожанам обходится в 2631 тенге. Такие данные привел информационный портал Energyprom.kz.

Фото energyprom.kz
По данным Energyprom.kz, в декабре 2023 года на рынках и в магазинах страны килограмм свинины стоил 2,2 тысячи тенге — на 7,6% дороже, чем годом ранее.

Наибольшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской области: на 24,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 10,3%) и Абайская (плюс 8,6%) области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: всего на 0,8%.

В Актау самое дорогое мясо свинины в стране


Среди крупных городов страны дороже всего свинина стоила в Актау. Килограмм мяса обходится жителям Актау в 2631 тенге. На втором месте Тараз, там стоимость килограмма свинины стоит 2587 тенге, на третьем - Конаев, где за килограмм просят 2469 тенге.

Дешевле всего свинина стоит в Уральске (1796), Семее (1949) и Шымкенте (2012).



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