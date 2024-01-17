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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:32

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Сколько безработных проживает в Мангистау

В третьем квартале прошлого года в стране насчитывалось 451,5 тыс. безработных — на 1,7% меньше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего безработных проживало в Алматы - 52,6 тыс. человек. В Мангистуской области зарегистрировано 18,2 тыс. человек, сообщает Finprom.kz.

Фото 365info.kz
Как сообщает Finprom.kz, в региональном разрезе больше всего безработных проживало в Алматы (52,6 тыс. человек), а также в Туркестанской (41,7 тыс. человек) и Алматинской (34,4 тыс. человек) областях. Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тыс. человек), Северо-Казахстанской (13,5 тыс. человек) и Абайской (14,5 тыс. человек) областях. В Мангистуской области зарегистрировано 18,2 тыс. человек.

Сколько безработных проживает в Мангистау


- Уровень безработицы в РК составил 4,7%, против 4,9% годом ранее. От образования уровень безработицы зависит напрямую. Так, у безработных с высшим образованием показатель составляет 3,8%, с техническим и профессиональным образованием — 3,6%, со средним профессиональным (специальным) образованием — 5,9%, с начальным профессиональным образованием — 6,2%, с общим средним образованием — 7,7%, с основным средним образованием — 12,3%, с начальным образованием — 45,3%, - сообщают аналитики.

Большинство безработных, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, являются таковыми, поскольку просто не имеют возможности найти работу: 102,4 тыс. человек — на 0,8% больше, чем годом ранее.

Сколько безработных проживает в Мангистау


Ещё 90,1 тыс. безработных уволились по собственному желанию, 83,2 тыс. человек стали безработными из-за семейных (личных) обстоятельств, 50,5 тыс. человек ведут домашнее хозяйство, 44,2 тыс. человек уволились в связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников.

Численность безработных пенсионеров составила 3,6 тыс. человек. против 6,5 тыс. человек год назад. Годовое сокращение составило 45,1%.

Чаще всего безработные искали работу через объявления в печати или в интернете (245,4 тыс. человек), обращались к друзьям, знакомым и родственникам (210,4 тыс. человек), размещали или обновляли резюме в профессиональных и социальных сетях онлайн (126,5 тыс. человек), обращались в государственные органы занятости (116,4 тыс. человек) или сами размещали объявления в печати или в интернете (114,7 тыс. человек).

Сколько безработных проживает в Мангистау


Среди числа безработных 3,3 тыс. человек (сразу на 62,3% меньше, чем годом ранее) обращались за кредитованием, разрешением или лицензией для открытия своего дела. Ничего не делали для поиска работы 1 тыс. человек, против 5,7 тыс. человек годом ранее.



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