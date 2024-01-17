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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 709

Добрые сердца: жители ЖК «Green Plaza» в Актау приютили во время холодов в подъездах уличных кошек

В социальных сетях появилась информация о том, что жители ЖК «Green Plaza» в 17 микрорайоне Актау впустили в подъезды на ночлег уличных кошек, обеспечив их также полноценным питанием.

Фото жителя ЖК «Green Plaza»
В социальных сетях появился пост о том, что в морозы жители ЖК «Green Plaza» пустили в подъезды ночевать кошек, обеспечив их питанием и одеялами.

Добрые сердца: жители ЖК «Green Plaza» в Актау приютили во время холодов в подъездах уличных кошек


- К тому же ,кормим всех животных, независимо от размера, рода и племени, - говорится в сообщении.


Журналисту lada.kz удалось поговорить с одним из жителей данного жилого комплекса.

- В одном из подъездов жители специально для уличных кошек соорудили даже деревянный домик. Соседи скидываются деньгами на корм. Всех кошек мы обеспечиваем питанием. Тем не менее, не все воспринимают это положительно. Среди наших соседей есть те, кто выражает свое несогласие. По их мнению, уличные кошки разводят антисанитарию в подъездах и размножаются, - рассказал один из жителей ЖК «Green Plaza».


Добрые сердца: жители ЖК «Green Plaza» в Актау приютили во время холодов в подъездах уличных кошек


Добрые сердца: жители ЖК «Green Plaza» в Актау приютили во время холодов в подъездах уличных кошек



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Trump Organization
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  • синдбад
 Феникс (Посетители) Сегодня, 14:30
Искренне жаль жильцов ЖК, вынужденных терпеть выходки «добрых» соседей у которых периодичный зуд - превратить подъезд в хлев. Жильцы, которые не согласны с действиями соседей, могут обратиться к участковому, так как подъезд не место для импровизированного приюта.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • OpOp
  • Trump Organization
  • Papirosso
  • тишка
 mongoloid1971 (Посетители) Сегодня, 14:19
молодцы ребята, с таких действий и начинается привитие ответственности за все живое на нашей земле.
 
 

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