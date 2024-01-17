Добрые сердца: жители ЖК «Green Plaza» в Актау приютили во время холодов в подъездах уличных кошек

- К тому же ,кормим всех животных, независимо от размера, рода и племени, - говорится в сообщении.

- В одном из подъездов жители специально для уличных кошек соорудили даже деревянный домик. Соседи скидываются деньгами на корм. Всех кошек мы обеспечиваем питанием. Тем не менее, не все воспринимают это положительно. Среди наших соседей есть те, кто выражает свое несогласие. По их мнению, уличные кошки разводят антисанитарию в подъездах и размножаются, - рассказал один из жителей ЖК «Green Plaza».

В социальных сетях появился пост о том, что в морозы жители ЖК «Green Plaza» пустили в подъезды ночевать кошек, обеспечив их питанием и одеялами.Журналисту lada.kz удалось поговорить с одним из жителей данного жилого комплекса.