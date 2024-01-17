ТОО «МАЭК» планирует потратить 2,7 миллиона тенге на мониторинг животного и растительного мира Караколя

Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 16 января 2024 года. Сумма средств, выделенных на мониторинг животного и растительного мира озера Караколь, составила 2 770 000,00 тенге.Организатором конкурса является управление финансов Мангистауской области, заказчиком выступает ТОО «МАЭК». Срок окончания приема заявок – 1 февраля 2024 года.Согласно технической спецификации, поставщик должен:- провести комплексные наблюдения и изучить состояние природных компонентов на территории шор Караколь;- провести учет численности, изучить биологию и экологию основных видов птиц водно-болотного комплекса в различные сезоны года;- провести таксономический анализ орнитофауны в различные сезоны года;- определить видовой состав, численность грызунов, шакалов, выявить экологическую нишу в экосистеме озера Караколь;- провести таксономический анализ флоры территории шор Караколь;- разработать научно-обоснованные рекомендации по режиму охраны и использованию озера Караколь в ограниченных хозяйственных целях.- Во время проведения мониторинга состояния животного и растительного мира шор Караколь Поставщик должен согласовать пребывание на территории шор Караколь с администрацией государственного Устюртского заповедника, - говорится в технической спецификации конкурсной документации.