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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 411

ТОО «МАЭК» планирует потратить 2,7 миллиона тенге на мониторинг животного и растительного мира Караколя

ТОО «МАЭК» объявил конкурс на услуги организаций по защите окружающей среды, мониторинг животного и растительного мира шор Караколь. Сумма тендера составила 2 770 000,00 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Фото из архива
Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 16 января 2024 года. Сумма средств, выделенных на мониторинг животного и растительного мира озера Караколь, составила 2 770 000,00 тенге.

Организатором конкурса является управление финансов Мангистауской области, заказчиком выступает ТОО «МАЭК». Срок окончания приема заявок – 1 февраля 2024 года.

ТОО «МАЭК» планирует потратить 2,7 миллиона тенге на мониторинг животного и растительного мира Караколя


Согласно технической спецификации, поставщик должен:
- провести комплексные наблюдения и изучить состояние природных компонентов на территории шор Караколь;
- провести учет численности, изучить биологию и экологию основных видов птиц водно-болотного комплекса в различные сезоны года;
- провести таксономический анализ орнитофауны в различные сезоны года;
- определить видовой состав, численность грызунов, шакалов, выявить экологическую нишу в экосистеме озера Караколь;
- провести таксономический анализ флоры территории шор Караколь;
- разработать научно-обоснованные рекомендации по режиму охраны и использованию озера Караколь в ограниченных хозяйственных целях.

- Во время проведения мониторинга состояния животного и растительного мира шор Караколь Поставщик должен согласовать пребывание на территории шор Караколь с администрацией государственного Устюртского заповедника, - говорится в технической спецификации конкурсной документации.



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Комментарии ( 2 )

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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 18:05
Сумма средств, выделенных на мониторинг животного и растительного мира озера Караколь, составила 2 770 000,00 тенге

Тендер? А я думал, что это ежедневная работа сотрудников государственного заповедника, департамента экологии,областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, защитников охраны природы и прочих департаментов с красивыми названиями.... Нет? Разве не за это они все получают деньги из бюджета, которые отчисляют налогоплательщики?
 
 

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