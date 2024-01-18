Сколько жители Мангистау потратили на VIP-номера в 2023 году

- Владельцы автотранспорта в 2023 году заплатили за номера повышенного спроса свыше 350 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

По данным ведомства, в 2023 году в СпецЦОНе Мангистау выдали 1408 регистрационных номерных знаков повышенного спроса. В 2022 году было выдано 832 номера.В 2023 году автовладельцы Мангистау выкупили 1306 номеров повышенного спроса, такие как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака – 57 МРП ().В ведомстве отметили, что в 2023 году в Мангистау было продано 102 номера VIP-линейки – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами были. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП ().Напомним, что практика продажи «красивых» номеров внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от продажи поступает в бюджет страны.