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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:54

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Сколько жители Мангистау потратили на VIP-номера в 2023 году

В 2023 году СпецЦОН Мангистау выдал 1408 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса. Владельцы автотранспорта заплатили за них свыше 350 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, в 2023 году в СпецЦОНе Мангистау выдали 1408 регистрационных номерных знаков повышенного спроса. В 2022 году было выдано 832 номера.

В 2023 году автовладельцы Мангистау выкупили 1306 номеров повышенного спроса, такие как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака – 57 МРП (210 444 тенге в 2024 году).

В ведомстве отметили, что в 2023 году в Мангистау было продано 102 номера VIP-линейки – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами были. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге в 2024 году).

- Владельцы автотранспорта в 2023 году заплатили за номера повышенного спроса свыше 350 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.


Напомним, что практика продажи «красивых» номеров внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от продажи поступает в бюджет страны.



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