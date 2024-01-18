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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:28

Просмотров: 793

На должность директора ТОО «МАЭК» рассматриваются несколько кандидатур

Среди жителей Мангистауской области распространяется информация о скорой смене руководства энергокомбината. По данным телеграм-канала Petrocouncil.kz якобы кандидат уже выбран. Однако наши источники сообщают, что претендентов на должность трое. За комментариями мы обратились в пресс-службу ТОО "МАЭК".

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Телеграм-канал Petrocouncil.kz опубликовал имя первого кандидата. Им стал Кайрат Рахимов. Он родился в 1985 году в Карагандинской области в городе Темиртау. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.

На должность директора ТОО «МАЭК» рассматриваются несколько кандидатур



Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтером в ТОО «Караганда-Жарык», г. Караганда.

С 2007 по 2015 годы занимал должности эксперта, главного эксперта, начальника управления в Агентстве по регулированию естественных монополий и в Министерстве энергетики РК.

С 2015 по 2018 годы — заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.

С июля 2018 года по 20 февраля 2020 года работал директором Департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК.

С 2020 по 2023 года работал вице-министром энергетики РК.

Второй кандидат, по нашим сведениям, Даурен Сагидулла, родился в январе 1970 года. Имеет три высших образования.

На должность директора ТОО «МАЭК» рассматриваются несколько кандидатур



Павлодарский государственный университет, год окончания 2016 г.

Специальность: электроэнергетика KIMEP, год окончания 1996 г.;
Специальность: экономика финансовых рынков,

Квалификация: Магистр делового администрирования

Актюбинский государственный медицинский институт, год окончания 1993 г.

Специальность: лечебное дело,

Квалификация: врач

2005-2010 гг. – Директор департамента по развитию новых проектов ТОО «СӘТ ЖОЛ CONSTRUСTION»2023 г. – по настоящее время Управляющий директор по развитию и строительству АО «АлЭС»;

2010-2016 гг. – Исполняющий обязанности Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2»;

2016-2020 гг. – Директор Департамента «Анализ Рынка и Прогнозирование», менеджер проектов АО «САМРУК-ЭНЕРГО»;

2020-2020 гг. – Заместитель Председателя Правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»;2022-2023 гг. – Управляющий директор по инвестиционным проектам АО «АлЭС»;

2020-2021 гг. – Советник Генерального Директора Казахстанская Ассоциация Региональных Экологических Инициатив «ECOJER»;

2021-2022 гг. – Председатель Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

Последний претендент на должность Аскар Балабатыров. Окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (2016 г).

На должность директора ТОО «МАЭК» рассматриваются несколько кандидатур



Специальность: Электроэнергетика. Бакалавр техники и технологии.

Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (1996 г).

Специальность: Деловое администрирование. Магистр делового администрирования (МВА).

2010-2016 Заместитель председателя правления по коммерции и сбыту АО «Станция Экибазстузская ГРЭС-2»

2017-2020 Директор Департамента «Анализ рынка и прогнозирования», проектный менеджер АО «Самрук - Энерго»

2020 г. Заместитель председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

2020-2021 гг Советник Генерального директора ОЮЛ Казахстанская Ассоциация Региональных Экологических Инициатив «ECOJER»

2021 - по наст. время - председатель правления АО «Станция Экибазстузская ГРЭС-2»

В пресс-службу ТОО «МАЭК» информацию о трех кандидатах не подтвердили. Там сообщили, что не владеют никакими данными и в случае назначения обязательно сообщат об этом в официальных источниках.

Напомним, требование назначить на должность директора человека с образованием энергетика выдвинули работники ТОО «МАЭК». Они записали видеообращение, в котором передали руководству ряд требований об улучшении условий и оплаты труда.



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
  • GuF
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:39
В пресс-службу ТОО «МАЭК» информацию о трех кандидатах не подтвердили. Там сообщили, что не владеют никакими данными

Ребята, мы не в курсе...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 20:22
Ералы Тугжанова назначайте )
 
 

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