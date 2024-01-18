На должность директора ТОО «МАЭК» рассматриваются несколько кандидатур

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Телеграм-канал Petrocouncil.kz опубликовал имя первого кандидата. Им стал Кайрат Рахимов. Он родился в 1985 году в Карагандинской области в городе Темиртау. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.
Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтером в ТОО «Караганда-Жарык», г. Караганда.
С 2007 по 2015 годы занимал должности эксперта, главного эксперта, начальника управления в Агентстве по регулированию естественных монополий и в Министерстве энергетики РК.
С 2015 по 2018 годы — заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.
С июля 2018 года по 20 февраля 2020 года работал директором Департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК.
С 2020 по 2023 года работал вице-министром энергетики РК.
Второй кандидат, по нашим сведениям, Даурен Сагидулла, родился в январе 1970 года. Имеет три высших образования.
Павлодарский государственный университет, год окончания 2016 г.
Специальность: электроэнергетика KIMEP, год окончания 1996 г.;
Специальность: экономика финансовых рынков,
Квалификация: Магистр делового администрирования
Актюбинский государственный медицинский институт, год окончания 1993 г.
Специальность: лечебное дело,
Квалификация: врач
2005-2010 гг. – Директор департамента по развитию новых проектов ТОО «СӘТ ЖОЛ CONSTRUСTION»2023 г. – по настоящее время Управляющий директор по развитию и строительству АО «АлЭС»;
2010-2016 гг. – Исполняющий обязанности Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2»;
2016-2020 гг. – Директор Департамента «Анализ Рынка и Прогнозирование», менеджер проектов АО «САМРУК-ЭНЕРГО»;
2020-2020 гг. – Заместитель Председателя Правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»;2022-2023 гг. – Управляющий директор по инвестиционным проектам АО «АлЭС»;
2020-2021 гг. – Советник Генерального Директора Казахстанская Ассоциация Региональных Экологических Инициатив «ECOJER»;
2021-2022 гг. – Председатель Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;
Последний претендент на должность Аскар Балабатыров. Окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (2016 г).
Специальность: Электроэнергетика. Бакалавр техники и технологии.
Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (1996 г).
Специальность: Деловое администрирование. Магистр делового администрирования (МВА).
2010-2016 Заместитель председателя правления по коммерции и сбыту АО «Станция Экибазстузская ГРЭС-2»
2017-2020 Директор Департамента «Анализ рынка и прогнозирования», проектный менеджер АО «Самрук - Энерго»
2020 г. Заместитель председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»
2020-2021 гг Советник Генерального директора ОЮЛ Казахстанская Ассоциация Региональных Экологических Инициатив «ECOJER»
2021 - по наст. время - председатель правления АО «Станция Экибазстузская ГРЭС-2»
В пресс-службу ТОО «МАЭК» информацию о трех кандидатах не подтвердили. Там сообщили, что не владеют никакими данными и в случае назначения обязательно сообщат об этом в официальных источниках.
Напомним, требование назначить на должность директора человека с образованием энергетика выдвинули работники ТОО «МАЭК». Они записали видеообращение, в котором передали руководству ряд требований об улучшении условий и оплаты труда.
Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтером в ТОО «Караганда-Жарык», г. Караганда.
С 2007 по 2015 годы занимал должности эксперта, главного эксперта, начальника управления в Агентстве по регулированию естественных монополий и в Министерстве энергетики РК.
С 2015 по 2018 годы — заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.
С июля 2018 года по 20 февраля 2020 года работал директором Департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК.
С 2020 по 2023 года работал вице-министром энергетики РК.
Второй кандидат, по нашим сведениям, Даурен Сагидулла, родился в январе 1970 года. Имеет три высших образования.
Павлодарский государственный университет, год окончания 2016 г.
Специальность: электроэнергетика KIMEP, год окончания 1996 г.;
Специальность: экономика финансовых рынков,
Квалификация: Магистр делового администрирования
Актюбинский государственный медицинский институт, год окончания 1993 г.
Специальность: лечебное дело,
Квалификация: врач
2005-2010 гг. – Директор департамента по развитию новых проектов ТОО «СӘТ ЖОЛ CONSTRUСTION»2023 г. – по настоящее время Управляющий директор по развитию и строительству АО «АлЭС»;
2010-2016 гг. – Исполняющий обязанности Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2»;
2016-2020 гг. – Директор Департамента «Анализ Рынка и Прогнозирование», менеджер проектов АО «САМРУК-ЭНЕРГО»;
2020-2020 гг. – Заместитель Председателя Правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»;2022-2023 гг. – Управляющий директор по инвестиционным проектам АО «АлЭС»;
2020-2021 гг. – Советник Генерального Директора Казахстанская Ассоциация Региональных Экологических Инициатив «ECOJER»;
2021-2022 гг. – Председатель Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;
Последний претендент на должность Аскар Балабатыров. Окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (2016 г).
Специальность: Электроэнергетика. Бакалавр техники и технологии.
Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (1996 г).
Специальность: Деловое администрирование. Магистр делового администрирования (МВА).
2010-2016 Заместитель председателя правления по коммерции и сбыту АО «Станция Экибазстузская ГРЭС-2»
2017-2020 Директор Департамента «Анализ рынка и прогнозирования», проектный менеджер АО «Самрук - Энерго»
2020 г. Заместитель председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»
2020-2021 гг Советник Генерального директора ОЮЛ Казахстанская Ассоциация Региональных Экологических Инициатив «ECOJER»
2021 - по наст. время - председатель правления АО «Станция Экибазстузская ГРЭС-2»
В пресс-службу ТОО «МАЭК» информацию о трех кандидатах не подтвердили. Там сообщили, что не владеют никакими данными и в случае назначения обязательно сообщат об этом в официальных источниках.
Напомним, требование назначить на должность директора человека с образованием энергетика выдвинули работники ТОО «МАЭК». Они записали видеообращение, в котором передали руководству ряд требований об улучшении условий и оплаты труда.