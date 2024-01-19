Итальянцы планируют летать через Актау в Индию

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Талгат Ластаев сообщил, что в 2024 году из Казахстана планируют запустить новые авиарейсы в Италию.
Все эти рейсы, по его словам, планируется открыть до конца года.
Напомним, в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Рим состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Италии, в которой приняли участие порядка 30 компаний международного уровня.
На встрече Токаев сообщил, что приветствует планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом.
- Только что завершилась встреча Главы государства с руководством Neos, это итальянская авиакомпания. Руководство авиакомпании доложило о планах на текущий год по открытию рейсов Астана - Рим, Астана - Милан и с 5-й степенью свободы в рамках нашего режима «открытого неба» из Италии через Актау в Индию, - сообщил Талгат Ластаев.
Все эти рейсы, по его словам, планируется открыть до конца года.
- Это, конечно же, даст импульс для развития туризма, экономических связей, бизнеса между двумя странами, - заверил вице-министр.
Напомним, в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Рим состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Италии, в которой приняли участие порядка 30 компаний международного уровня.
На встрече Токаев сообщил, что приветствует планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом.
-Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма, – отметил Президент.