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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:59

Просмотров: 211

Итальянцы планируют летать через Актау в Индию

Новые авиарейсы из Казахстана в Италию запустят в 2024 году. Также планируется рейс в рамках режима «открытого неба» из Италии через Актау в Индию. Вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о перспективах сотрудничества с итальянской авиакомпанией Neos, передает Tengritravel.kz.

Фото wikipedia.org
Талгат Ластаев сообщил, что в 2024 году из Казахстана планируют запустить новые авиарейсы в Италию.

- Только что завершилась встреча Главы государства с руководством Neos, это итальянская авиакомпания. Руководство авиакомпании доложило о планах на текущий год по открытию рейсов Астана - Рим, Астана - Милан и с 5-й степенью свободы в рамках нашего режима «открытого неба» из Италии через Актау в Индию, - сообщил Талгат Ластаев.

Все эти рейсы, по его словам, планируется открыть до конца года.

- Это, конечно же, даст импульс для развития туризма, экономических связей, бизнеса между двумя странами, - заверил вице-министр.


Напомним, в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Рим состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Италии, в которой приняли участие порядка 30 компаний международного уровня.

На встрече Токаев сообщил, что приветствует планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом.

-Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма, – отметил Президент.



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Комментарии ( 1 )

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