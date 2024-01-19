Итальянцы планируют летать через Актау в Индию

- Только что завершилась встреча Главы государства с руководством Neos, это итальянская авиакомпания. Руководство авиакомпании доложило о планах на текущий год по открытию рейсов Астана - Рим, Астана - Милан и с 5-й степенью свободы в рамках нашего режима «открытого неба» из Италии через Актау в Индию, - сообщил Талгат Ластаев.



- Это, конечно же, даст импульс для развития туризма, экономических связей, бизнеса между двумя странами, - заверил вице-министр.

-Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма, – отметил Президент.

