«Закладчиков» обвинили в порче актауских урн

Фото жителей 26 микрорайона
В прошлом году ИП «Султанбек», который обслуживал данные урны по городу, полностью восстановил их и покрасил. Обслуживающую компанию на этот год пока не определили. До определения итогов конкурса отдел ЖКХ заключил договор на два месяца с тем самым же ИП «Султанбек».
В настоящее время контейнеры очищены от забитых в них иного мусора, помимо батареек и ртутьсодержащих ламп.
Отогнутые дверцы у контейнеров, по всей вероятности, как говорят чиновники, дело рук так называемых «закладчиков», которые прячут наркотические средства.
Напомним, жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек.
В настоящее время контейнеры очищены от забитых в них иного мусора, помимо батареек и ртутьсодержащих ламп.
Отогнутые дверцы у контейнеров, по всей вероятности, как говорят чиновники, дело рук так называемых «закладчиков», которые прячут наркотические средства.
Напомним, жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек.
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