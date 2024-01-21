Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Января
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.04 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 0

«Закладчиков» обвинили в порче актауских урн

На заявления горожан о том, что предназначенные для сбора ламп и батареек контейнеры используются не по назначению, ответили в отделе ЖКХ городского акимата.

Фото жителей 26 микрорайона
В прошлом году ИП «Султанбек», который обслуживал данные урны по городу, полностью восстановил их и покрасил. Обслуживающую компанию на этот год пока не определили. До определения итогов конкурса отдел ЖКХ заключил договор на два месяца с тем самым же ИП «Султанбек».

В настоящее время контейнеры очищены от забитых в них иного мусора, помимо батареек и ртутьсодержащих ламп.

«Закладчиков» обвинили в порче актауских урн


Отогнутые дверцы у контейнеров, по всей вероятности, как говорят чиновники, дело рук так называемых «закладчиков», которые прячут наркотические средства.

Напомним, жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика