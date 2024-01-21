В лесу и на столбе: девушка из Актау приняла участие в необычной игре российского блогера

В новом выпуске Александра Гамбарова шесть участниц приехали на проект, не зная, что их может ожидать. На этот раз челлендж проходил в глухом лесу на лютом морозе.В землю вкопали полутораметровые бревна, на которых предстояло простоять всем девушкам. Главный приз в размере 50 тысяч рублей (около 250 тысяч тенге) получит тот, кто выстоит дольше всех.Каждые полчаса девушкам давалось задание. Участница, выполнившая его лучше остальных, получала бонус.Спустя 30 минут после старта участницам поручили простоять на бревне на одной ноге. Лидером стала Виктория Кушниренко из Актау - у нее 14 минут. Секретом своей победы она назвала опыт занятий балетом. В качестве бонуса ей достались валенки, но она ими не воспользовалась.Виктории также удалось победить спустя полтора часа в задании на дезориентацию. Необходимо было прошагать 10 кругов вокруг себя. В виде награждения она получила водяной пистолет, которым она была вправе брызгать в лицо своим оппоненткам. Девушка из Актау сжалилась над другими, сказав, что нужно оставаться человеком.На очередном испытании нужно было первой принять на столбе сидячее положение. Две девушки провалили это задание, упав с бревен.Спустя семь часов четырем оставшимся девушкам вручили стаканы с трубочкой. Внутри находился алкоголь. Необходимо было быстрее всех выпить содержимое. После этого конкурса у нашей соотечественницы ухудшилось самочувствие, она присела на корточки на бревне, а после рухнула в снег.Через восемь часов оставшимся двум участницам завязали глаза, и спустя время определилась победительница, которая забрала главный денежный приз.