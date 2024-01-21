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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:33

Просмотров: 44

Собак без бирок опасаются жители Актау

В компанию по отлову бездомных собак и кошек поступают звонки от горожан.

Фото местных жителей
Местные жители стали часто замечать на улицах города бродячих собак без желтых бирок. Люди боятся, что они, вероятнее всего, могут быть больны и представлять угрозу.

Собак без бирок опасаются жители Актау


В прошлом году вопросом отлова бездомных собак и кошек в Актау и Мунайлинском районе, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимался ИП «Redmaya». В этом же году конкурс только проводится.

ИП «Redmaya» также участвует в этом конкурсе, и в случае победы приступит к устранению данных проблем.

Предприниматель отметил, что к ним поступает множество звонков от горожан, которые жалуются на бродячих собак без бирок. Он объяснил, что бездомные животные «переселяются» из Мунайлинского района, и подтвердил тот факт, что собак с бирками в городе стало меньше. Есть предположение, с его слов, что их отстреливают.



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