Собак без бирок опасаются жители Актау

Местные жители стали часто замечать на улицах города бродячих собак без желтых бирок. Люди боятся, что они, вероятнее всего, могут быть больны и представлять угрозу.В прошлом году вопросом отлова бездомных собак и кошек в Актау и Мунайлинском районе, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимался ИП «Redmaya». В этом же году конкурс только проводится.ИП «Redmaya» также участвует в этом конкурсе, и в случае победы приступит к устранению данных проблем.Предприниматель отметил, что к ним поступает множество звонков от горожан, которые жалуются на бродячих собак без бирок. Он объяснил, что бездомные животные «переселяются» из Мунайлинского района, и подтвердил тот факт, что собак с бирками в городе стало меньше. Есть предположение, с его слов, что их отстреливают.