Актау вошёл в тройку городов с самыми высокими ценами на фруктовые соки

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По итогам декабря 2023 года фруктовые и овощные соки подорожали на 1,1% за месяц и на 13,7% за год. Для сравнения: годом ранее рост составлял сразу 28,1%.
Фруктовые соки подорожали на 13,7% за год. Среди регионов РК самый заметный рост зафиксирован в Западно-Казахстанской (43,6%), Северо-Казахстанской (23,9%) и Мангистауской (22,4%) областях.
Овощные соки подорожали на 14% в среднем по РК. Самое большое удорожание среди регионов было отмечено в Западно-Казахстанской (28,7%), Жамбылской (22%) и Северо-Казахстанской (21,9%) областях.
Фруктовые соки подорожали на 13,7% за год. Среди регионов РК самый заметный рост зафиксирован в Западно-Казахстанской (43,6%), Северо-Казахстанской (23,9%) и Мангистауской (22,4%) областях.
Овощные соки подорожали на 14% в среднем по РК. Самое большое удорожание среди регионов было отмечено в Западно-Казахстанской (28,7%), Жамбылской (22%) и Северо-Казахстанской (21,9%) областях.
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