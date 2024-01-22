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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 642

В Мангистау ожидается гололёд: трассы открыты

РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение по территории Мангистауской области на 22 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются туман и гололед. На трассах в Мангистау пока нет ограничений для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото из архива
По данным синоптиков, ночью и днем на западе Мангистауской области, а также днем на юге и в центре области ожидается гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области ожидается низовая метель. Порывы ветра могут составлять до 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гололед.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что на данный момент трассы все открыты, ограничений нет.

По данным gismeteo.kz, сегодня, 22 января, в Актау ожидается небольшой мокрый снег. Синоптики прогнозируют днем -1°C, а вечером температура опустится до -3°C.

В Мангистау ожидается гололёд: трассы открыты



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