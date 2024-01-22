В Мангистау ожидается гололёд: трассы открыты

По данным синоптиков, ночью и днем на западе Мангистауской области, а также днем на юге и в центре области ожидается гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области ожидается низовая метель. Порывы ветра могут составлять до 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гололед.В пресс-службе полиции региона сообщили, что на данный момент трассы все открыты, ограничений нет.По данным gismeteo.kz, сегодня, 22 января, в Актау ожидается небольшой мокрый снег. Синоптики прогнозируют днем -1°C, а вечером температура опустится до -3°C.