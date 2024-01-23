Сдача отпечатков пальцев: сотрудники Центра миграционных услуг в Актау работают в усиленном режиме

- На данный момент работает один кабинет и двое сотрудников, занимающихся проведением дактилоскопической регистрацией. Рабочий день специалистов составляет с 09:00 до 18:00. Однако специалисты начинают принимать посетителей с 8 утра до 19 вечера и работают без перерыва в усиленном режиме, прилагая усилия для максимального обслуживания граждан. Также стоит отметить, что в субботу специалисты продолжают работу до обеда, что дополнительно обеспечивает доступность и обслуживание граждан в этот период. Сегодня было принято решение о привлечении еще одного специалиста к выполнению этих обязанностей. В течение дня они принимают до 150 человек, - рассказала Гульшара Бастаубаева.

- Рассматривается возможность увеличения дактилоскопического оборудования в Актау. Ожидается, что этот вопрос будет решен в ближайшее время - отметила Гульшара Бастаубаева.

- Регистрация для иностранцев является обязательной. В большинстве цивилизованных стран применяется дактилоскопическая регистрация иностранцев, так как она считается необходимой, - отметила Гульшара Бастаубаева.