Сдача отпечатков пальцев: сотрудники Центра миграционных услуг в Актау работают в усиленном режиме

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Гульшара Бастаубаева сообщила, что с начала января заметно увеличились очереди, однако это является временным неудобством. Ожидается, что скоро ажиотаж снизится.
Начальник управления миграционной службы отметила, что в Центре функционируют два аппараты для проведения дактилоскопии, а в районах по одному.
В миграционной службе региона напомнили, что законом «О дактилоскопической и геномной регистрации» с 1 января 2024 года ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.
Напомним, иностранцы пожаловалась на большие очереди в Центре миграционных услуг Актау. По словам россиян, им приходится обивать пороги Центра миграционных услуг Актау неделями, чтобы попасть к специалисту.
В пресс-службе департамента полиции региона пояснили, что большие очереди и скопление людей в Центре миграционных услуг в Актау образовались из-за значительного увеличения числа обращений иностранных граждан в связи с внесением изменений в закон «О дактилоскопической и геномной регистрации».
- На данный момент работает один кабинет и двое сотрудников, занимающихся проведением дактилоскопической регистрацией. Рабочий день специалистов составляет с 09:00 до 18:00. Однако специалисты начинают принимать посетителей с 8 утра до 19 вечера и работают без перерыва в усиленном режиме, прилагая усилия для максимального обслуживания граждан. Также стоит отметить, что в субботу специалисты продолжают работу до обеда, что дополнительно обеспечивает доступность и обслуживание граждан в этот период. Сегодня было принято решение о привлечении еще одного специалиста к выполнению этих обязанностей. В течение дня они принимают до 150 человек, - рассказала Гульшара Бастаубаева.
Начальник управления миграционной службы отметила, что в Центре функционируют два аппараты для проведения дактилоскопии, а в районах по одному.
- Рассматривается возможность увеличения дактилоскопического оборудования в Актау. Ожидается, что этот вопрос будет решен в ближайшее время - отметила Гульшара Бастаубаева.
В миграционной службе региона напомнили, что законом «О дактилоскопической и геномной регистрации» с 1 января 2024 года ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.
- Регистрация для иностранцев является обязательной. В большинстве цивилизованных стран применяется дактилоскопическая регистрация иностранцев, так как она считается необходимой, - отметила Гульшара Бастаубаева.
Напомним, иностранцы пожаловалась на большие очереди в Центре миграционных услуг Актау. По словам россиян, им приходится обивать пороги Центра миграционных услуг Актау неделями, чтобы попасть к специалисту.
В пресс-службе департамента полиции региона пояснили, что большие очереди и скопление людей в Центре миграционных услуг в Актау образовались из-за значительного увеличения числа обращений иностранных граждан в связи с внесением изменений в закон «О дактилоскопической и геномной регистрации».