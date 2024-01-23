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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 181

Сдача отпечатков пальцев: сотрудники Центра миграционных услуг в Актау работают в усиленном режиме

В связи с большим наплывом иностранных граждан в Центре миграционных услуг в Актау рассматривается возможность увеличения числа дактилоскопического оборудования и специалистов, занимающихся проведением дактилоскопической регистрации. Об этом сообщила начальник управления миграционной службы департамента полиции Мангистауской области Гульшара Бастаубаева.

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Гульшара Бастаубаева сообщила, что с начала января заметно увеличились очереди, однако это является временным неудобством. Ожидается, что скоро ажиотаж снизится.

- На данный момент работает один кабинет и двое сотрудников, занимающихся проведением дактилоскопической регистрацией. Рабочий день специалистов составляет с 09:00 до 18:00. Однако специалисты начинают принимать посетителей с 8 утра до 19 вечера и работают без перерыва в усиленном режиме, прилагая усилия для максимального обслуживания граждан. Также стоит отметить, что в субботу специалисты продолжают работу до обеда, что дополнительно обеспечивает доступность и обслуживание граждан в этот период. Сегодня было принято решение о привлечении еще одного специалиста к выполнению этих обязанностей. В течение дня они принимают до 150 человек, - рассказала Гульшара Бастаубаева.


Начальник управления миграционной службы отметила, что в Центре функционируют два аппараты для проведения дактилоскопии, а в районах по одному.

- Рассматривается возможность увеличения дактилоскопического оборудования в Актау. Ожидается, что этот вопрос будет решен в ближайшее время - отметила Гульшара Бастаубаева.


В миграционной службе региона напомнили, что законом «О дактилоскопической и геномной регистрации» с 1 января 2024 года ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.

- Регистрация для иностранцев является обязательной. В большинстве цивилизованных стран применяется дактилоскопическая регистрация иностранцев, так как она считается необходимой, - отметила Гульшара Бастаубаева.


Напомним, иностранцы пожаловалась на большие очереди в Центре миграционных услуг Актау. По словам россиян, им приходится обивать пороги Центра миграционных услуг Актау неделями, чтобы попасть к специалисту.

В пресс-службе департамента полиции региона пояснили, что большие очереди и скопление людей в Центре миграционных услуг в Актау образовались из-за значительного увеличения числа обращений иностранных граждан в связи с внесением изменений в закон «О дактилоскопической и геномной регистрации».



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:06
...однако это является временным неудобством.
Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
 
 

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