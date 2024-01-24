Мебель в Мангистау подорожала на 22,2% за год

Фото energyprom.kz
Аналитики Еnergyprom.kz сообщают, что за год в стране мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 11,8%. В том числе шкафы для платьев и белья выросли в цене на 14,6%, навесные зеркала для ванной комнаты — на 13,7%, столы — на 12,1%, стулья — на 10,6%, диваны-кровати — на 10,5%, наборы мебели для спальни — на 7,7%.
В региональном разрезе сильнее всего рост цен на мебель и предметы домашнего обихода почувствовали жители Акмолинской (плюс 27,7% за год), Алматинской (плюс 23,2%) и Карагандинской (плюс 22,3%) областей. В Мангистауской области мебель подорожала на 22,2 % за год.
Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Жамбылской (плюс 2,1%), Павлодарской (плюс 3,1%) и Актюбинской (плюс 3,4%) областях.
В региональном разрезе сильнее всего рост цен на мебель и предметы домашнего обихода почувствовали жители Акмолинской (плюс 27,7% за год), Алматинской (плюс 23,2%) и Карагандинской (плюс 22,3%) областей. В Мангистауской области мебель подорожала на 22,2 % за год.
Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Жамбылской (плюс 2,1%), Павлодарской (плюс 3,1%) и Актюбинской (плюс 3,4%) областях.
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