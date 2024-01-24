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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:05

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В Актау установили семь насосных станций, регулирующих давление питьевой воды

О работе повысительных насосных станций, регулирующих давление питьевой воды, рассказали в «Каспий жылу, су арнасы», сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Данные станции введены в эксплуатацию предприятием «Каспий жылу, су арнасы» в ряде микрорайонов города.

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», повысительные насосные станции установлены в следующих микрорайонах - 24, 28, 6А, 11А, 7 - по одной единице, и в 35 микрорайоне две насосные станции. В коммунальном государственном предприятии отметили, что насосные станции установлены, учитывая жалобы горожан.

В Актау установили семь насосных станций, регулирующих давление питьевой воды


По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислама Усенова, станции работают в автоматическом режиме.

В Актау установили семь насосных станций, регулирующих давление питьевой воды


- По вопросу качества питьевой воды в Актау коммунальным предприятием «Каспий жылу, су арнасы» проведена комиссионная проверка. В результате проверки установлено, что питьевая вода поступает на верхние этажи жилых домов под низким давлением. Для решения данного вопроса и улучшения давления питьевой воды по городу установлено 7 повысительных насосных станций. Данные станции предназначены для автоматического регулирования давления и обеспечения подачи питьевой воды, поступающей от ТОО «МАЭК», в жилые дома под давлением, - сказал заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов.


В Актау установили семь насосных станций, регулирующих давление питьевой воды



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