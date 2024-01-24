В Актау установили семь насосных станций, регулирующих давление питьевой воды

- По вопросу качества питьевой воды в Актау коммунальным предприятием «Каспий жылу, су арнасы» проведена комиссионная проверка. В результате проверки установлено, что питьевая вода поступает на верхние этажи жилых домов под низким давлением. Для решения данного вопроса и улучшения давления питьевой воды по городу установлено 7 повысительных насосных станций. Данные станции предназначены для автоматического регулирования давления и обеспечения подачи питьевой воды, поступающей от ТОО «МАЭК», в жилые дома под давлением, - сказал заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов.

Данные станции введены в эксплуатацию предприятием «Каспий жылу, су арнасы» в ряде микрорайонов города.По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», повысительные насосные станции установлены в следующих микрорайонах - 24, 28, 6А, 11А, 7 - по одной единице, и в 35 микрорайоне две насосные станции. В коммунальном государственном предприятии отметили, что насосные станции установлены, учитывая жалобы горожан.По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислама Усенова, станции работают в автоматическом режиме.