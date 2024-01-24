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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:17

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Глава Мангистау Нурлан Ногаев поручил оперативно решить вопросы строительства здания областного архива

Строительство нового здания государственного архива должно быть проектом, обеспечивающим современные условия для сохранения и доступа к историческим документам, а также способствующим поддержанию высоких стандартов архивного хранения в Мангистауской области. Об этом заявил Нурлан Ногаев во время аппаратного совещания 23 января, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Государственный архив Мангистауской области. Фото 2gis.kz
Абилкаир Байпаков, руководитель управления культуры, представил доклад о ключевых достижениях в сфере культуры за 2023 год, где особо выделилась успешная реализация более 6,6 тысячи культурно-массовых мероприятий и проектов по развитию культурных объектов.

Глава Мангистау Нурлан Ногаев поручил оперативно решить вопросы строительства здания областного архива


Запланированные работы на 2024 год включают ремонт 15 объектов культуры, в том числе преобразование бывшего кинотеатра «Юность» в центр айтыса в 11 микрорайоне города Актау, осуществляемое при поддержке инвесторов. Также планируется строительство трех новых культурных домов.

Кроме того, стартовало строительство дома культуры на 200 мест в селах Сай-Утес и Даулет в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» с планируемым вводом в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года.

В 2024 году управление культуры планирует провести более 7,7 тысячи мероприятий различного масштаба, включая участие в мировых играх кочевников, и другие крупные события.

Особое внимание уделено состоянию государственного архива Мангистауской области, где заполненность архивных хранилищ составляет 90%. Запланировано строительство нового архивного здания в 37 микрорайоне города Актау, однако работы временно приостановлены из-за отсутствия инженерных сетей на планируемой стройплощадке.

Глава Мангистау Нурлан Ногаев поручил оперативно решить вопросы строительства здания областного архива


Глава региона подчеркнул, что областной архив является ключевым элементом сохранения коллективной истории, что подчеркивает его значимость в контексте развития культурного наследия региона.

- В эпоху глобализации XXI века отводится важная роль сохранению национальной идентичности через культуру, язык, обычаи и традиции. Культура становится отражением нации и неотъемлемым средством демонстрации национальных ценностей перед мировым сообществом. Бережное сохранение многовековой культурной истории, передача ее следующим поколениям, а также ключевая роль культурных центров в регионе приобретают важное значение. Популяризация национальной культуры становится неотъемлемой частью развития духовности личности и сохранения национального наследия. Архивы, где хранится не только совокупность документов и имен, но и наша коллективная история, обретают особую значимость. Поэтому считаю необходимым оперативно решать возникающие вопросы, связанные со строительством здания областного архива, - сказал Нурлан Ногаев.



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