Глава Мангистау Нурлан Ногаев поручил оперативно решить вопросы строительства здания областного архива

- В эпоху глобализации XXI века отводится важная роль сохранению национальной идентичности через культуру, язык, обычаи и традиции. Культура становится отражением нации и неотъемлемым средством демонстрации национальных ценностей перед мировым сообществом. Бережное сохранение многовековой культурной истории, передача ее следующим поколениям, а также ключевая роль культурных центров в регионе приобретают важное значение. Популяризация национальной культуры становится неотъемлемой частью развития духовности личности и сохранения национального наследия. Архивы, где хранится не только совокупность документов и имен, но и наша коллективная история, обретают особую значимость. Поэтому считаю необходимым оперативно решать возникающие вопросы, связанные со строительством здания областного архива, - сказал Нурлан Ногаев.



Абилкаир Байпаков, руководитель управления культуры, представил доклад о ключевых достижениях в сфере культуры за 2023 год, где особо выделилась успешная реализация более 6,6 тысячи культурно-массовых мероприятий и проектов по развитию культурных объектов.Запланированные работы на 2024 год включают ремонт 15 объектов культуры, в том числе преобразование бывшего кинотеатра «Юность» в центр айтыса в 11 микрорайоне города Актау, осуществляемое при поддержке инвесторов. Также планируется строительство трех новых культурных домов.Кроме того, стартовало строительство дома культуры на 200 мест в селах Сай-Утес и Даулет в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» с планируемым вводом в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года.В 2024 году управление культуры планирует провести более 7,7 тысячи мероприятий различного масштаба, включая участие в мировых играх кочевников, и другие крупные события.Особое внимание уделено состоянию государственного архива Мангистауской области, где заполненность архивных хранилищ составляет 90%. Запланировано строительство нового архивного здания в 37 микрорайоне города Актау, однако работы временно приостановлены из-за отсутствия инженерных сетей на планируемой стройплощадке.Глава региона подчеркнул, что областной архив является ключевым элементом сохранения коллективной истории, что подчеркивает его значимость в контексте развития культурного наследия региона.