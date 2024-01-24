Строительство ледового катка в Жанаозене близится к завершению

Спортивный объект расположен в микрорайоне "Жалын".Новый каток сможет дать большой импульс развитию зимних видов спорта в Жанаозене и станет излюбленным местом отдыха для молодежи. В полностью оборудованном спортивном комплексе круглый год можно будет заниматься различными видами спорта, в том числе и олимпийскими, например, хоккеем или фигурным катанием.Аким Жанаозена Айбек Косуаков ознакомился со строительством спортивного объекта и дал поручения соответствующим лицам.