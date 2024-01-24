Назначен новый заместитель прокурора Мангистауской области

В ведомстве сообщили, что Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 17 января 2024 года № 8/6 Нурлан Ахметбаев назначен заместителем прокурора Мангистауской области.Стаж работы Нурлана Ахметбаева в органах прокуратуры – 22 года.С июня 2002 года занимал следующие должности:- помощника прокурора Жаксынского района прокуратуры Акмолинской области;- прокурора управления прокуратуры Акмолинской области;- прокурора отдела департамента надзора за деятельностью государственных органов Генеральной прокуратуры РК;- заместителя прокурора Сарыаркинского района города Астаны;- прокурора авиационного транспорта города Астаны;- начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Атырауской области.С октября 2021 года по настоящее время занимал должность начальника Военного департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.