Назначен новый заместитель прокурора Мангистауской области

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве сообщили, что Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 17 января 2024 года № 8/6 Нурлан Ахметбаев назначен заместителем прокурора Мангистауской области.
Стаж работы Нурлана Ахметбаева в органах прокуратуры – 22 года.
С июня 2002 года занимал следующие должности:
- помощника прокурора Жаксынского района прокуратуры Акмолинской области;
- прокурора управления прокуратуры Акмолинской области;
- прокурора отдела департамента надзора за деятельностью государственных органов Генеральной прокуратуры РК;
- заместителя прокурора Сарыаркинского района города Астаны;
- прокурора авиационного транспорта города Астаны;
- начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Атырауской области.
С октября 2021 года по настоящее время занимал должность начальника Военного департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Стаж работы Нурлана Ахметбаева в органах прокуратуры – 22 года.
С июня 2002 года занимал следующие должности:
- помощника прокурора Жаксынского района прокуратуры Акмолинской области;
- прокурора управления прокуратуры Акмолинской области;
- прокурора отдела департамента надзора за деятельностью государственных органов Генеральной прокуратуры РК;
- заместителя прокурора Сарыаркинского района города Астаны;
- прокурора авиационного транспорта города Астаны;
- начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Атырауской области.
С октября 2021 года по настоящее время занимал должность начальника Военного департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
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