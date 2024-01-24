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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:59

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Назначен новый заместитель прокурора Мангистауской области

На должность заместителя прокурора Мангистауской области назначен Нурлан Ахметбаев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве сообщили, что Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 17 января 2024 года № 8/6 Нурлан Ахметбаев назначен заместителем прокурора Мангистауской области.

Назначен новый заместитель прокурора Мангистауской области


Стаж работы Нурлана Ахметбаева в органах прокуратуры – 22 года.

С июня 2002 года занимал следующие должности:

- помощника прокурора Жаксынского района прокуратуры Акмолинской области;
- прокурора управления прокуратуры Акмолинской области;
- прокурора отдела департамента надзора за деятельностью государственных органов Генеральной прокуратуры РК;
- заместителя прокурора Сарыаркинского района города Астаны;
- прокурора авиационного транспорта города Астаны;
- начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Атырауской области.

С октября 2021 года по настоящее время занимал должность начальника Военного департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.



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