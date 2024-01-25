В Актау в 2023 году жилищную помощь получили 556 семей

- В предыдущем году жилищная помощь была предоставлена 556 семьям для оплаты коммунальных услуг, из которых 44 семьи получили поддержку на капитальный ремонт. Оплата капитального ремонта дома осуществляется в течение семи лет согласно договору, начиная с 2012 года. На данный момент капитальный ремонт проводится в трех домах. 21 жителю города предоставляется помощь (адреса: 3-6, 3-61, 3а-20). Средний размер жилищной помощи на коммунальные услуги составляет 8 791 тенге, капитальный ремонт – 28 174 тенге, - сказала Гульнар Хайрлиева.

- В 2023 году 19 предпринимателям были предоставлены безвозмездные гранты для воплощения своих новых бизнес-идей. Среди них четыре проекта в области производства продуктов питания и аграрно-промышленного комплекса, пять проектов в сфере обслуживания, пять проектов в сфере торговли, один проект в сфере спорта, три проекта в здравоохранении и один проект в образовании. Это значительный рост по сравнению с 2022 годом, когда был выделен всего 1 грант в области аграрно-промышленного комплекса. В целом работа по поддержке новых бизнес-идей ведется с каждым годом все интенсивнее, - сказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Актау Нурсеит Айладыр.

- Предприятиям следует уделять особое внимание поддержанию чистоты. Каждый магазин или кафе в городе должны оснащаться собственным мусорным контейнером. В последнее время стало поступать больше жалоб от жителей и работников коммунальных служб на объекты предпринимательства. Факты указывают на то, что предприниматели сбрасывают мусор в мусорные контейнеры, предназначенные для горожан. Это не соответствует установленным нормам. Любые магазины, кафе должны иметь свои собственные мусорные контейнеры. Для решения этого вопроса поручаю отделу предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства провести мониторинг, - сказал аким города Актау Улугбек Тналиев.



По словам руководителя ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ» Гульнар Хайрлиевой, в 2023 году жилищную помощь из местного бюджета получили 556 малообеспеченных семей на возмещение затрат на содержание индивидуального жилья.На совещании также обсудили тему поддержки новых бизнес-идей.В 2023 году в рамках пилотного проекта «Ауыл халқының табысын арттыру» (повышение доходов сельского населения) в селе Умирзак профинансировано два проекта местных предпринимателей. Один из них - мебельный цех, а другой - коневодческое хозяйство. Руководитель Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нурсеит Айладыр отметил, что с каждым годом растет количество людей, желающих открыть свой бизнес и получить поддержку от государства.В связи с этим глава города Улугбек Тналиев отметил значимость поддержки предпринимателей, одновременно подчеркнув важность того, чтобы предприниматели соблюдали свои обязательства. В частности, он обратил внимание на необходимость поддержания чистоты на предпринимательских объектах, ранее их предупреждали о важности соблюдения данного аспекта.В завершение совещания чиновники обсудили меры по борьбе с корью. По словам руководителя отдела управления санитарно-эпидемиологического контроля города Актау Сымбата Жексенбая, с начала года в Актау зарегистрировано 132 подозрения на корь. Из них лабораторно подтверждено 123 случая. Среди больных 61,8% - дети до 14 лет. Остальные - подростки и взрослые. Аким города Улугбек Тналиев поручил управлению санитарно-эпидемиологического контроля активизировать борьбу с корью.