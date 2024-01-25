Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Января
-7...-7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.43 KZT
  • €1 = 485.56 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 373

Роженицы Актау пожаловались на сильный запах краски в родильном доме Актау

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились пациентки городского перинатального центра, расположенного в 26 микрорайоне. Роженицы были недовольны работами по окраске пола, проводимыми в соседнем помещении. Ситуацию с ремонтом прокомментировали в областной многопрофильной больнице.

Кадр видео
Сильный запах краски поверг в шок рожениц. По их словам, из-за запаха краски невозможно спокойно отдыхать в палатах, у многих появилась головная боль.

На кадрах видно, что в соседнем помещении, где находятся палаты, рабочий занимается покраской пола. Пациентов из первых двух палат в отделении перераспределили в другие палаты.



Администрация Мангистауской областной многопрофильной больницы прокомментировала жалобу пациентов.

- Согласно пункту 45 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», текущий ремонт продолжает выполняться по графику, утвержденному руководством. В целях обеспечения безопасности женщин, находящихся в больнице, была применена мера временного перевода их в другое отделение, - сообщили в медучреждении.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика