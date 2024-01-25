Роженицы Актау пожаловались на сильный запах краски в родильном доме Актау

- Согласно пункту 45 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», текущий ремонт продолжает выполняться по графику, утвержденному руководством. В целях обеспечения безопасности женщин, находящихся в больнице, была применена мера временного перевода их в другое отделение, - сообщили в медучреждении.



Сильный запах краски поверг в шок рожениц. По их словам, из-за запаха краски невозможно спокойно отдыхать в палатах, у многих появилась головная боль.На кадрах видно, что в соседнем помещении, где находятся палаты, рабочий занимается покраской пола. Пациентов из первых двух палат в отделении перераспределили в другие палаты.Администрация Мангистауской областной многопрофильной больницы прокомментировала жалобу пациентов.