Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Января
-7...-7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.03 KZT
  • €1 = 485.91 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:04

Просмотров: 4607

«Оскорбил флаг страны»: житель Актау пожаловался на владельца кофейни

Житель Актау обратился в полицию с жалобой на владельца кофейни в 34 микрорайоне, на фасаде здания которой вывешен флаг Казахстана. По мнению гражданина, подобное использование государственной символики оскорбительно. Приехавший на место наряд полиции нарушений в данном факте не увидел. Адвокат Айбек Суюдуков поделился с читателями lada.kz информацией о том, что можно и что нельзя делать с флагом Казахстана.

Место инцидента
Приехавший в кофейню наряд полиции удивил ее владельца. Им является блогер и общественный деятель Азамат Сарсенбаев. В своих социальных сетях предприниматель высказал мнение по поводу ситуации.

«Я в недоумении, участковые тоже. Заявитель требует у стражей порядка, чтобы в отношении меня приняли меры за глумление над флагом. Когда одни пытаются привить патриотизм в своей стране людям, другие, наоборот, страдают черт знает чем, отталкивая всякое желание проявлять чувства патриотизма. В общем, я в шоке», - выразил он свою точку зрения.


Полиция Актау заверила заявителя в том, что никаких нарушений закона нет.

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков решил подробно объяснить гражданам, в каких случаях использование Флага Казахстана разрешено, а за что можно быть привлеченным к ответственности.

Так, по его словам, казахстанцы могут использовать (устанавливать, размещать) Государственный Флаг Республики Казахстан на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан не только в праздничные дни, но и в любой другой день в году.

Указанное изменение произошло в 2020 году, после заявления Президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости пересмотреть законодательство в вопросе более широкого использования государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК.

«Оскорбил флаг страны»: житель Актау пожаловался на владельца кофейни



Порядок использования Флага РК установлен Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873 «Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан».

В них (правилах) содержится исчерпывающий перечень случаев обязательного и допустимого использования государственных символов, за нарушение которых предусмотрена ответственность.

В правилах содержится важное исключение: Государственный Флаг Республики Казахстан, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается физическими и юридическими лицами использование Государственного Флага Республики Казахстан с нарушением требований национального стандарта. Государственный Флаг Республики Казахстан не может быть использован физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства.

«Оскорбил флаг страны»: житель Актау пожаловался на владельца кофейни



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 замакима (Посетители) Сегодня, 19:51
Терпила показал что безграмотный и законов не знает))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Белое ☀️
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:40
Цитата: xerox
Реклама Сарсенбаеву и его бизнесу
Скорее его реклама
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • мунайши73
  • Белое ☀️
  • Шевченко 81
 xerox (Посетители) Сегодня, 17:54
Реклама Сарсенбаеву и его бизнесу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика