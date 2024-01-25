«Оскорбил флаг страны»: житель Актау пожаловался на владельца кофейни

«Я в недоумении, участковые тоже. Заявитель требует у стражей порядка, чтобы в отношении меня приняли меры за глумление над флагом. Когда одни пытаются привить патриотизм в своей стране людям, другие, наоборот, страдают черт знает чем, отталкивая всякое желание проявлять чувства патриотизма. В общем, я в шоке», - выразил он свою точку зрения.

Приехавший в кофейню наряд полиции удивил ее владельца. Им является блогер и общественный деятель Азамат Сарсенбаев. В своих социальных сетях предприниматель высказал мнение по поводу ситуации.Полиция Актау заверила заявителя в том, что никаких нарушений закона нет.Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков решил подробно объяснить гражданам, в каких случаях использование Флага Казахстана разрешено, а за что можно быть привлеченным к ответственности.Так, по его словам, казахстанцы могут использовать (устанавливать, размещать) Государственный Флаг Республики Казахстан на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан не только в праздничные дни, но и в любой другой день в году.Указанное изменение произошло в 2020 году, после заявления Президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости пересмотреть законодательство в вопросе более широкого использования государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК.Порядок использования Флага РК установлен Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873 «Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан».В них (правилах) содержится исчерпывающий перечень случаев обязательного и допустимого использования государственных символов, за нарушение которых предусмотрена ответственность.В правилах содержится важное исключение: Государственный Флаг Республики Казахстан, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается физическими и юридическими лицами использование Государственного Флага Республики Казахстан с нарушением требований национального стандарта. Государственный Флаг Республики Казахстан не может быть использован физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства.