Рядового оштрафовали в Актау

На этой неделе специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении рядового одной из воинских частей города.



Установлено, что с 11 по 12 декабря прошлого года солдат не явился в воинскую часть самостоятельно после увольнения. Он без уважительных причин грубо нарушил требования устава внутренней службы, дисциплинарного устава Вооруженных Сил РК.



Постановлением суда военнослужащего признали виновным по части 3 статьи 652 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области воинской службы). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 МРП, то есть 92 300 тенге.



Постановление суда вступило в законную силу.