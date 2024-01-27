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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:32

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Рядового оштрафовали в Актау

Военнослужащий грубо нарушил требования устава, сообщает пресс-служба областного суда.

Фото с сайта avatars.dzeninfra.ru
На этой неделе специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении рядового одной из воинских частей города.

Установлено, что с 11 по 12 декабря прошлого года солдат не явился в воинскую часть самостоятельно после увольнения. Он без уважительных причин грубо нарушил требования устава внутренней службы, дисциплинарного устава Вооруженных Сил РК.

Постановлением суда военнослужащего признали виновным по части 3 статьи 652 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области воинской службы). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 МРП, то есть 92 300 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.



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