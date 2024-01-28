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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:25

Просмотров: 622

Крутой поворот: снизят ли аварийность новые дорожные знаки в Актау

На опасном повороте возле бульвара Приморский появились новые дорожные указатели.

Фото автора
Как сообщили в департаменте полиции, ранее на крутом повороте в 4 микрорайоне, напротив дома с маяком, было установлено лишь четыре дорожных знака с направлением поворота. При этом знаки указывали лишь направление движения в одну сторону (по дороге вдоль набережной в направлении городского акимата).

Сейчас же полиция посчитала нужным увеличить количество знаков до 12, чтобы они указывали в обоих направлениях.

Появление данных знаков, как отмечают сами полицейские, действительно, улучшило обстановку, так как в ночное время здесь плохая видимость. Тем самым это снизит аварийность.

Крутой поворот: снизят ли аварийность новые дорожные знаки в Актау



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Комментарии ( 2 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 21:23
Какие знаки? Водятлы не боятся бухими ездить. О чём вы? Надо чтобы на опасных местах Полиция стояла. Где часто нарушения есть. И вообще на этом участке Малая аварийность. А чтобы лучше было видно освещение надо делать. А лучше всего не пешеходных переходах.
 
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  • Yevgeniy 24
 Банкир (Посетители) Сегодня, 20:36
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так))) Ничего там не изменится. очередной распил
 
 

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