Крутой поворот: снизят ли аварийность новые дорожные знаки в Актау

Как сообщили в департаменте полиции, ранее на крутом повороте в 4 микрорайоне, напротив дома с маяком, было установлено лишь четыре дорожных знака с направлением поворота. При этом знаки указывали лишь направление движения в одну сторону (по дороге вдоль набережной в направлении городского акимата).Сейчас же полиция посчитала нужным увеличить количество знаков до 12, чтобы они указывали в обоих направлениях.Появление данных знаков, как отмечают сами полицейские, действительно, улучшило обстановку, так как в ночное время здесь плохая видимость. Тем самым это снизит аварийность.