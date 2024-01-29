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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:28

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В 2023 году инвестиции в сфере производства электроэнергии в Мангистау достигли 7,2 миллиарда тенге

По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере производства электроэнергии в РК достигли 451,4 млрд тенге — на 47,5% больше, чем годом ранее. В Мангистауской области объём инвестиций составил 7,2 млрд тенге. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото EEnergy.Media
По данным аналитиков Energyprom.kz, большая часть инвестиций пришлась на производство электроэнергии тепловыми электростанциями: 206,9 млрд тенге, плюс 29% за год. В сегменте производства электроэнергии «чистыми» источниками (ВИЭ) инвестиции выглядят следующим образом:

• ветровые электростанции — 175,8 млрд тг;
• гидроэлектростанции — 12,4 млрд тг;
• ядерные (атомные) электростанции — 288,6 млн тг;
• солнечные электростанции — 39,1 млн тг.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в секторе пришёлся на Павлодарскую область: 138,3 млрд тенге, годовой рост — сразу на 60,7%. В тройке лидеров также оказались Акмолинская (124 млрд тенге, против 8,1 млрд тенге годом ранее) и Жетысуская (34,8 млрд тенге, плюс 26,5% за год) области. В Мангистауской области объём инвестиций составил 7,2 млрд тенге.

В 2023 году инвестиции в сфере производства электроэнергии в Мангистау достигли 7,2 миллиарда тенге


На конец 2023 года установленная мощность объектов ВИЭ в Казахстане составила 2,9 тысяч МВт — на 20,1% больше, чем год назад. По сравнению с 2018-м мощность объектов ВИЭ выросла в заметные 5,4 раза.

Большая часть установленной мощности пришлась на солнечные электростанции: 1,4 тысяч МВт, плюс 21,5% за год. Далее идут малые ГЭС: 1,2 млрд тенге, годовой рост — сразу в 4,3 раза. Ветровые электростанции имели мощность 269,6 МВт (минус 71,9%), биоэлектростанции — 1,8 МВт (столько же, сколько и годом ранее).

В 2023 году инвестиции в сфере производства электроэнергии в Мангистау достигли 7,2 миллиарда тенге


За январь–декабрь 2023 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ достигла 6,7 млрд кВт⋅ч — на 30,6% больше, чем в январе–декабре 2022-го. Доля электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, в общем объёме производства электрической энергии составила 5,9%, против 4,5% годом ранее.

Большая часть выработки электроэнергии среди объектов ВИЭ пришлась на ветровые электростанции: 3,8 млрд кВт⋅ч, плюс 58,6% за год. На второй и третьей строчках расположились солнечные электростанции (1,9 млрд кВт⋅ч, плюс 5,2% за год) и малые ГЭС (993,9 млн кВт⋅ч, плюс 6,4%). Биоэлектростанции выработали 2,7 млн кВт⋅ч электроэнергии (плюс 36,9%).

Напомним, в 2018 году в Мангистау заработала солнечная электростанция. В 2019 году в селе Акшукур ввели в коммерческую эксплуатацию ветровую электростанцию мощностью 5 мегаватт.

Гибридную электростанцию построят в Жанаозене. Проект предусматривает строительство ветровой электростанции (77 МВт) и солнечной электростанции (50 МВт) в сотрудничестве с дочерней компанией Eni Plenitude, а также газовой электростанции мощностью 120 МВт в Жанаозене, и будет обеспечивать стабильное электроснабжение производственных объектов КМГ в регионе. Такого рода гибридный проект будет впервые реализован в Казахстане.



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