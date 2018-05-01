В Мангистау заработала солнечная электростанция

Стоимость проекта составила 1,2 миллиарда тенге, средства выделены по программе «Дорожная карта бизнеса — 2020».
Мощность станции, как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, составит 3500 кВт/ч. В 39 рядов установлены 8000 солнечных панелей.
- Это будет один из крупнейших объектов в рамках развития «зеленой» энергетики в Казахстане. Особенность проекта в том, что 90 процентов комплектующих произведены в Казахстане, - отметил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.
Напомним, в Мангистауской области ведется строительство ветряной электростанции мощностью 5 МВт. Запустить еще один источник альтернативной энергии в регионе планируют весной.