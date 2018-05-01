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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 850

В Мангистау заработала солнечная электростанция

Работа станции позволит обеспечить энергией около 300 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Первая, как сообщили в пресс-службе главы региона, солнечная электростанция в Мангистау расположена в селе Батыр на площади 36 Га.

Стоимость проекта составила 1,2 миллиарда тенге, средства выделены по программе «Дорожная карта бизнеса — 2020».

Мощность станции, как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, составит 3500 кВт/ч. В 39 рядов установлены 8000 солнечных панелей.

- Это будет один из крупнейших объектов в рамках развития «зеленой» энергетики в Казахстане. Особенность проекта в том, что 90 процентов комплектующих произведены в Казахстане, - отметил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Напомним, в Мангистауской области ведется строительство ветряной электростанции мощностью 5 МВт. Запустить еще один источник альтернативной энергии в регионе планируют весной.


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:46
Наконец-то, хоть немного, но по делу. applause
 
 

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