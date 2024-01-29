Нотариусы и адвокаты окажут бесплатно юридическую помощь жителям Мангистау

Жители Мангистау смогут получить бесплатную юридическую помощь от частных нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей.



Акция «День открытых дверей» пройдет 31 января 2024 года в здании департамента юстиции Мангистауской области.



В ходе акции будет оказана бесплатная юридическая помощь по следующим вопросам:

- исполнение судебных актов;

- взыскании алиментов;

- наложение ареста на имущество и снятие ареста;

- качество юридических услуг, оказываемых нотариусами, адвокатами, судебными исполнителями, юридическими консультантами;

- получение лицензии на право занятия адвокатской, нотариальной, деятельностью частных судебных исполнителей;

- регистрация прав на недвижимое имущество, некоммерческих юридических лиц и актов гражданского состояния.



Также адвокаты окажут гражданам бесплатную юридическую помощь по следующим вопросам:

- взыскание алиментов;

- назначение пенсий и пособий;

- по вопросу реабилитации;

- по вопросу получения статуса беженца или кандаса.



Адрес департамента юстиции Мангистауской области: Актау, 3Б микрорайон, здание 16.