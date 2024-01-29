Нотариусы и адвокаты окажут бесплатно юридическую помощь жителям Мангистау

Фото gerasimenko.for.ru
Жители Мангистау смогут получить бесплатную юридическую помощь от частных нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей.
Акция «День открытых дверей» пройдет 31 января 2024 года в здании департамента юстиции Мангистауской области.
В ходе акции будет оказана бесплатная юридическая помощь по следующим вопросам:
- исполнение судебных актов;
- взыскании алиментов;
- наложение ареста на имущество и снятие ареста;
- качество юридических услуг, оказываемых нотариусами, адвокатами, судебными исполнителями, юридическими консультантами;
- получение лицензии на право занятия адвокатской, нотариальной, деятельностью частных судебных исполнителей;
- регистрация прав на недвижимое имущество, некоммерческих юридических лиц и актов гражданского состояния.
Также адвокаты окажут гражданам бесплатную юридическую помощь по следующим вопросам:
- взыскание алиментов;
- назначение пенсий и пособий;
- по вопросу реабилитации;
- по вопросу получения статуса беженца или кандаса.
Адрес департамента юстиции Мангистауской области: Актау, 3Б микрорайон, здание 16.
Акция «День открытых дверей» пройдет 31 января 2024 года в здании департамента юстиции Мангистауской области.
В ходе акции будет оказана бесплатная юридическая помощь по следующим вопросам:
- исполнение судебных актов;
- взыскании алиментов;
- наложение ареста на имущество и снятие ареста;
- качество юридических услуг, оказываемых нотариусами, адвокатами, судебными исполнителями, юридическими консультантами;
- получение лицензии на право занятия адвокатской, нотариальной, деятельностью частных судебных исполнителей;
- регистрация прав на недвижимое имущество, некоммерческих юридических лиц и актов гражданского состояния.
Также адвокаты окажут гражданам бесплатную юридическую помощь по следующим вопросам:
- взыскание алиментов;
- назначение пенсий и пособий;
- по вопросу реабилитации;
- по вопросу получения статуса беженца или кандаса.
Адрес департамента юстиции Мангистауской области: Актау, 3Б микрорайон, здание 16.
Оставьте свой комментарий первым.