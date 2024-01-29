Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.74 KZT
  • €1 = 487.7 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:31

Просмотров: 238

Нотариусы и адвокаты окажут бесплатно юридическую помощь жителям Мангистау

В департаменте юстиции региона пройдет акция «День открытых дверей». На вопросы граждан ответят частные нотариусы, адвокаты и судебные исполнители. Об этом сообщили в департаменте юстиции Мангистауской области.

Фото gerasimenko.for.ru
Жители Мангистау смогут получить бесплатную юридическую помощь от частных нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей.

Акция «День открытых дверей» пройдет 31 января 2024 года в здании департамента юстиции Мангистауской области.

В ходе акции будет оказана бесплатная юридическая помощь по следующим вопросам:
- исполнение судебных актов;
- взыскании алиментов;
- наложение ареста на имущество и снятие ареста;
- качество юридических услуг, оказываемых нотариусами, адвокатами, судебными исполнителями, юридическими консультантами;
- получение лицензии на право занятия адвокатской, нотариальной, деятельностью частных судебных исполнителей;
- регистрация прав на недвижимое имущество, некоммерческих юридических лиц и актов гражданского состояния.

Также адвокаты окажут гражданам бесплатную юридическую помощь по следующим вопросам:
- взыскание алиментов;
- назначение пенсий и пособий;
- по вопросу реабилитации;
- по вопросу получения статуса беженца или кандаса.

Адрес департамента юстиции Мангистауской области: Актау, 3Б микрорайон, здание 16.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика