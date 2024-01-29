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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 945

В Мангистау выросли цены на пассажирские авиауслуги

По итогам декабря 2023 года услуги воздушного пассажирского транспорта в РК выросли в цене на 8,6% в годовой динамике. В Мангистау цены увеличились на 19,3%, сообщает портал ranking.kz.

Фото с сайта elitar.kz
В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Атырауской области: сразу на 37,1%. Далее идут Кызылординская (плюс 29,9%) и Актюбинская (плюс 20,2%) области. В Мангистау цены на пассажирские авиауслуги подорожали на 19,3%.

Наименьший годовой рост цен был отмечен в Алматинской области: на 1,1%.

В пяти регионах страны — в Жетысуской, Восточно-Казахстанкой, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абайской областях — цены снизились.

В Мангистау выросли цены на пассажирские авиауслуги



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:41
Очередное повышение цен.
Это уже воспринимается как плохая погода: и не нравится и сделать ничего не можем.
Как марше авиаторов: "Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц"...
Алчность капитализма границ не знает.
За что боролись, на то и напоролись.
 
 

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