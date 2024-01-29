В Мангистау выросли цены на пассажирские авиауслуги

Фото с сайта elitar.kz
В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Атырауской области: сразу на 37,1%. Далее идут Кызылординская (плюс 29,9%) и Актюбинская (плюс 20,2%) области. В Мангистау цены на пассажирские авиауслуги подорожали на 19,3%.
Наименьший годовой рост цен был отмечен в Алматинской области: на 1,1%.
В пяти регионах страны — в Жетысуской, Восточно-Казахстанкой, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абайской областях — цены снизились.
Наименьший годовой рост цен был отмечен в Алматинской области: на 1,1%.
В пяти регионах страны — в Жетысуской, Восточно-Казахстанкой, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абайской областях — цены снизились.