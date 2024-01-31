В Мангистау сигареты подорожали на 19,7 процента за год

Фото inbusiness.kz
За год цены на сигареты в стране увеличились сразу на 18,8%, годом ранее был зафиксирован рост цен на 16,8%.
Как сообщает издание, среди регионов РК наибольшее годовое удорожание сигарет было отмечено в Костанайской (27,6%), Западно-Казахстанской (25,6%) и Атырауской (21,6%) областях. В Мангистау сигареты подорожали на 19,7%.
Наименьший — хотя и на внушительные 12,6% — рост цен наблюдался в Павлодарской области.
Как сообщает издание, среди регионов РК наибольшее годовое удорожание сигарет было отмечено в Костанайской (27,6%), Западно-Казахстанской (25,6%) и Атырауской (21,6%) областях. В Мангистау сигареты подорожали на 19,7%.
Наименьший — хотя и на внушительные 12,6% — рост цен наблюдался в Павлодарской области.
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