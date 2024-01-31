Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 31 Января
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.17 KZT
  • €1 = 485.14 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:42

Просмотров: 10

Олимпийские игры в Париже 2024: в Мангистау нет аккредитованных спортсменов

Под руководством Нурлана Ногаева в Мангистау состоялось аппаратное совещание, посвященное текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Руководитель управления спорта и физической культуры Мангистауской области Максат Мукаш. Фото пресс-службы акимата региона
В регионе действует 31 государственное спортивное учреждение, включая 21 детско-юношескую спортивную школу, 6 спортивных клубов, 2 школы высшего спортивного мастерства, Центр подготовки к Олимпиаде и Национальный спортивный центр.

Всего работает 813 тренеров-преподавателей, при этом только 49% из них имеют тренерские категории.

Как сообщил руководитель управления спорта и физической культуры Мангистауской области Максат Мукаш, планируется поэтапное повышение квалификации тренеров в 2024 году, так как это напрямую влияет на спортивные достижения и развитие регионального спортивного потенциала.

Максат Мукаш сообщил, что по итогам за 2023 год в целом регион имеет низкие показатели по получению спортивных званий. Кроме того, на 6-й летней Спартакиаде 2023 года Мангистауская область заняла 18-е место из 3 городов и 17 областей.

Всемирные игры кочевников пройдут в РК с 8 по 14 сентября 2024 года, где будут разыграны 110 медалей по 24 видам спорта. Из Мангистау участвует только один спортсмен - Нурдаулет Жарылгапов.

До начала Олимпийских игр в Париже, запланированных с 26 июля по 11 августа 2024 года, осталось всего 178 дней, однако в нашем регионе на данный момент нет спортсмена, обладающего лицензией на участие в этом значимом спортивном событии.

- Мы гордимся успехами нашей шахматистки Бибисары Асаубаевой, которая в октябре 2023 года стала 16-кратной чемпионкой мира среди женщин, став лидером Большой Швейцарки. Также в национальной сборной выдающиеся результаты продемонстрировали Ерболат Алтаев, Бауыржан Уразалиев и тренер Куралбек Сеидов, получившие путевку на «XVII летние Паралимпийские игры» в Париже в 2024 году. Отмечу, что для подготовки перспективных спортсменов и формирования молодежного и взрослого резерва необходимо создать в регионе школу-интернат для талантливых детей в области спорта. На данный момент в республике действует 20 таких учебных заведений, и открытие подобной школы в нашем регионе будет содействовать развитию спорта. Это также обеспечит возможность бесперебойных занятий спортом одаренных детей из отдаленных районов. Кроме того, важно выделить значимость открытия дирекции развития спорта в регионе. Эта структура будет ответственна за формирование и реализацию спортивной политики, а также стратегии в регионе, а сама дирекция – за организацию спортивных мероприятий, - проинформировал Максат Мукаш.


Олимпийские игры в Париже 2024: в Мангистау нет аккредитованных спортсменов


Аким области Нурлан Ногаев подчеркнул важность эффективного использования ресурсов для создания благоприятных условий для спортсменов.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев активно поддерживает развитие спорта, придавая особое внимание значимости здорового образа жизни. В Мангистауской области каждый год растет число жителей, занимающихся физической культурой и спортом. С 2021 года мы активно реализуем спортивный заказ, финансируемый из местного бюджета. Эта инициатива направлена на развитие массового спорта и предоставление бесплатных спортивных занятий для детей и подростков. На данный момент мы поддержали 80 индивидуальных предпринимателей и открыли 701 спортивную секцию по 26 видам спорта. Это позволило вовлечь в занятия спортом 10 516 детей и подростков. Важно, чтобы каждый ребенок имел доступ к занятию спортом, - подчеркнул Нурлан Ногаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика