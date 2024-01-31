Олимпийские игры в Париже 2024: в Мангистау нет аккредитованных спортсменов

- Мы гордимся успехами нашей шахматистки Бибисары Асаубаевой, которая в октябре 2023 года стала 16-кратной чемпионкой мира среди женщин, став лидером Большой Швейцарки. Также в национальной сборной выдающиеся результаты продемонстрировали Ерболат Алтаев, Бауыржан Уразалиев и тренер Куралбек Сеидов, получившие путевку на «XVII летние Паралимпийские игры» в Париже в 2024 году. Отмечу, что для подготовки перспективных спортсменов и формирования молодежного и взрослого резерва необходимо создать в регионе школу-интернат для талантливых детей в области спорта. На данный момент в республике действует 20 таких учебных заведений, и открытие подобной школы в нашем регионе будет содействовать развитию спорта. Это также обеспечит возможность бесперебойных занятий спортом одаренных детей из отдаленных районов. Кроме того, важно выделить значимость открытия дирекции развития спорта в регионе. Эта структура будет ответственна за формирование и реализацию спортивной политики, а также стратегии в регионе, а сама дирекция – за организацию спортивных мероприятий, - проинформировал Максат Мукаш.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев активно поддерживает развитие спорта, придавая особое внимание значимости здорового образа жизни. В Мангистауской области каждый год растет число жителей, занимающихся физической культурой и спортом. С 2021 года мы активно реализуем спортивный заказ, финансируемый из местного бюджета. Эта инициатива направлена на развитие массового спорта и предоставление бесплатных спортивных занятий для детей и подростков. На данный момент мы поддержали 80 индивидуальных предпринимателей и открыли 701 спортивную секцию по 26 видам спорта. Это позволило вовлечь в занятия спортом 10 516 детей и подростков. Важно, чтобы каждый ребенок имел доступ к занятию спортом, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

В регионе действует 31 государственное спортивное учреждение, включая 21 детско-юношескую спортивную школу, 6 спортивных клубов, 2 школы высшего спортивного мастерства, Центр подготовки к Олимпиаде и Национальный спортивный центр.Всего работает 813 тренеров-преподавателей, при этом только 49% из них имеют тренерские категории.Как сообщил руководитель управления спорта и физической культуры Мангистауской области Максат Мукаш, планируется поэтапное повышение квалификации тренеров в 2024 году, так как это напрямую влияет на спортивные достижения и развитие регионального спортивного потенциала.Максат Мукаш сообщил, что по итогам за 2023 год в целом регион имеет низкие показатели по получению спортивных званий. Кроме того, на 6-й летней Спартакиаде 2023 года Мангистауская область заняла 18-е место из 3 городов и 17 областей.Всемирные игры кочевников пройдут в РК с 8 по 14 сентября 2024 года, где будут разыграны 110 медалей по 24 видам спорта. Из Мангистау участвует только один спортсмен - Нурдаулет Жарылгапов.До начала Олимпийских игр в Париже, запланированных с 26 июля по 11 августа 2024 года, осталось всего 178 дней, однако в нашем регионе на данный момент нет спортсмена, обладающего лицензией на участие в этом значимом спортивном событии.Аким области Нурлан Ногаев подчеркнул важность эффективного использования ресурсов для создания благоприятных условий для спортсменов.