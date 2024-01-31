Сколько женщин руководят сельхозпредприятиями в Мангистау?

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По данным аналитиков, теперь каждое четвёртое (27,5%) фермерское хозяйство, компания или индивидуальный предприниматель в казахстанском агропромышленном комплексе имеет женское лицо. 83,8 тысячи казахстанских женщин в сельском хозяйстве не просто доят коров и ухаживают за томатами в теплицах, но и разбираются с налогами, подают заявки на субсидии, закупают племенной скот, делают вкуснейший сыр и выращивают под землёй бананы.
По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за последний год общее количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2% — с 74,7 тыс. до 83,8 тыс. Основную их часть — 91,2% — составили крестьянские хозяйства, акционерные общества или ТОО. Лишь 8,8% таких женских предприятий имеют форму индивидуального предпринимательства.
Безусловный лидер по женскому фермерству в стране — Туркестанская область. Там работают 23,8 тыс. компаний и ИП под руководством женщин. В целом большая часть всех фермерш-руководительниц живёт и работает на юге. Их суммарная доля составляет 68,7%.
В Мангистау зарегистрировано 1,2 тысяч компаний и ИП под руководством женщин.
В целом по отрасли сельского хозяйства средняя номинальная зарплата у женщин на 8,2% меньше, чем у мужчин. По данным на январь текущего года, показатель у мужчин составляет 204,4 тыс. тенге, у женщин — 187,6 тыс. тенге.
По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за последний год общее количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2% — с 74,7 тыс. до 83,8 тыс. Основную их часть — 91,2% — составили крестьянские хозяйства, акционерные общества или ТОО. Лишь 8,8% таких женских предприятий имеют форму индивидуального предпринимательства.
Безусловный лидер по женскому фермерству в стране — Туркестанская область. Там работают 23,8 тыс. компаний и ИП под руководством женщин. В целом большая часть всех фермерш-руководительниц живёт и работает на юге. Их суммарная доля составляет 68,7%.
В Мангистау зарегистрировано 1,2 тысяч компаний и ИП под руководством женщин.
В целом по отрасли сельского хозяйства средняя номинальная зарплата у женщин на 8,2% меньше, чем у мужчин. По данным на январь текущего года, показатель у мужчин составляет 204,4 тыс. тенге, у женщин — 187,6 тыс. тенге.
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