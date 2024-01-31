Мощности Актауского битумного завода планируют увеличить до 750 тысяч тонн битума в год

- Казахстан сотрудничает с CITIC Group уже более 15 лет. Мы высоко ценим вклад компании в развитие нефтегазовой промышленности нашей республики. КМГ сохраняет курс на укрепление взаимодействия с китайскими партнерами в области нефтепереработки, - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.



По данным компании , председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в Пекине (Китай) встретился с председателем правления, главным исполнительным директором CITIC Resources Holdings Limited Хао Вэйбао.Стороны обсудили ход реализации проекта по расширению мощности Актауского битумного завода (ТОО «СП «CASPI BITUM») с 500 до 750 тысяч тонн битума в год.В настоящее время проект находится на стадии проектирования. На нынешней встрече достигнута договоренность с китайской стороной приступить к этапу строительства до конца текущего года с окончанием строительства в начале 2025 года.Глава КМГ проинформировал, что для успешной реализации проекта на прошлой неделе «КазМунайГаз», в частности, подписал Соглашение по обеспечению внутреннего рынка дорожным битумом с АО «НК «ҚазАвтоЖол».Участниками ТОО «СП «CASPI BITUM» являются КМГ – 50% и ТОО «CITIC Kazakhstan» 50%. Предприятие расположено в Актау. Сырьем для предприятия выступает нефть с месторождений АО «Каражанбасмунай».В октябре 2023 года в ходе официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай КМГ и CITIC Group подписали соглашение о сотрудничестве по проекту.