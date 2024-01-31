Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 31 Января
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.17 KZT
  • €1 = 485.14 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 3

Мощности Актауского битумного завода планируют увеличить до 750 тысяч тонн битума в год

АО НК «КазМунайГаз» достигнута договоренность с китайской стороной CITIC Resources Holdings Limited приступить к этапу строительства до конца текущего года с окончанием в начале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».

Фото предоставлено заводом
По данным компании, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в Пекине (Китай) встретился с председателем правления, главным исполнительным директором CITIC Resources Holdings Limited Хао Вэйбао.

Стороны обсудили ход реализации проекта по расширению мощности Актауского битумного завода (ТОО «СП «CASPI BITUM») с 500 до 750 тысяч тонн битума в год.

В настоящее время проект находится на стадии проектирования. На нынешней встрече достигнута договоренность с китайской стороной приступить к этапу строительства до конца текущего года с окончанием строительства в начале 2025 года.

Глава КМГ проинформировал, что для успешной реализации проекта на прошлой неделе «КазМунайГаз», в частности, подписал Соглашение по обеспечению внутреннего рынка дорожным битумом с АО «НК «ҚазАвтоЖол».

- Казахстан сотрудничает с CITIC Group уже более 15 лет. Мы высоко ценим вклад компании в развитие нефтегазовой промышленности нашей республики. КМГ сохраняет курс на укрепление взаимодействия с китайскими партнерами в области нефтепереработки, - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Участниками ТОО «СП «CASPI BITUM» являются КМГ – 50% и ТОО «CITIC Kazakhstan» 50%. Предприятие расположено в Актау. Сырьем для предприятия выступает нефть с месторождений АО «Каражанбасмунай».

В октябре 2023 года в ходе официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай КМГ и CITIC Group подписали соглашение о сотрудничестве по проекту.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика