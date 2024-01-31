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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 440

Центр для детей с аутизмом откроется в Актау

В Актау откроется реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра и задержкой ментального развития, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото dszn.ru
В области проживают 32 тысячи людей с инвалидностью. Из них детей до 18 лет — 7 313. По словам руководителя отдела координации специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Муминат Мусиной, этот показатель растет из года в год.

- Согласно данным статистики, количество детей с особыми потребностями с каждым годом увеличивается. По области всесторонне продуман вопрос социальной защиты детей с инвалидностью. Однако в настоящее время в области нет центров оказания государственных специальных социальных услуг или реабилитационных центров для детей с аутизмом. Таких центров почти нет на уровне республики. В связи с этим поступили поручения об открытии реабилитационных центров в полустационарных условиях для детей с аутизмом во всех областных центрах, - сказала Муминат Мусина.

С этой целью областное управление координации занятости и социальных программ вывело на свой баланс здание № 42, расположенное в 9 микрорайоне, и провело проектно-изыскательские работы. Для разработки проектно-сметной документации центра были выделены средства во время уточнения бюджета области на сентябрь 2023 года.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:09
Центр это конечно хорошо, но вот со специалистами беда !
 
 

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