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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:08

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В Актау включат электросирены

Электросирены будут включены в Актау 8 февраля в связи с проведением командно-штабных учений «Көктем-2024». В департаменте по чрезвычайным ситуациям просят жителей региона сохранять спокойствие.

Фото из архива
На территории города 8 и 9 февраля пройдут командно-штабные учения «Көктем-2024».

Командно-штабные учения «Көктем-2024» проведут на тему подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях паводкового периода 2024 года.

- Во время проводимых мероприятий 8 февраля 2024 года в 11:55 часов будут включаться электросирены. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, - отметили в пресс-службе ДЧС Мангистау.



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