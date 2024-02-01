В Актау включат электросирены

- Во время проводимых мероприятий 8 февраля 2024 года в 11:55 часов будут включаться электросирены. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, - отметили в пресс-службе ДЧС Мангистау.



На территории города 8 и 9 февраля пройдут командно-штабные учения «Көктем-2024».Командно-штабные учения «Көктем-2024» проведут на тему подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях паводкового периода 2024 года.