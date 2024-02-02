Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Февраля
+4...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.64 KZT
  • €1 = 485.61 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:03

Просмотров: 298

В Актау пройдет акция книгодарения

Украинское этнокультурное объединение имени Тараса Шевченко приглашает жителей и гостей Актау принять участие в акции книгодарения. Горожане смогут подарить свои книги в рамках акции, приуроченной к Международному дню книгодарения.

Фото sarov24.ru
Акция пройдет в субботу, 3 февраля, в городской библиотеке.

Организатором мероприятия является Украинское этнокультурное объединение имени Тараса Шевченко.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается во всем мире 14 февраля.

- Цель акции – вдохновить казахстанцев к чтению, обмену и обсуждению, привить любовь к книге. Мы приглашаем всех поддержать акцию. Приходите, приносите книги в дар, и получите в дар свою любимую книгу. Мы создаем комьюнити эрудитов и любителей чтения книг, – отметили организаторы.

Акция пройдет 3 февраля в городской библиотеке (правое крыло КДК им. Абая., 4 мкр.). Начало в 14.00.

В Актау пройдет акция книгодарения



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика