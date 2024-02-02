В Актау пройдет акция книгодарения

- Цель акции – вдохновить казахстанцев к чтению, обмену и обсуждению, привить любовь к книге. Мы приглашаем всех поддержать акцию. Приходите, приносите книги в дар, и получите в дар свою любимую книгу. Мы создаем комьюнити эрудитов и любителей чтения книг, – отметили организаторы.



Акция пройдет в субботу, 3 февраля, в городской библиотеке.Организатором мероприятия является Украинское этнокультурное объединение имени Тараса Шевченко.Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается во всем мире 14 февраля.