Мужчина разрушил ледяные сталактиты в каньоне Тамшалы в Мангистау

- Ну, вот зачем разрушать эти ледяные сталактиты в Тамшалы? Люди специально едут зимой, чтобы полюбоваться замерзшим «каплепадом»!, - говорится в сообщении под видео.

«Все вокруг надо уничтожить. Мы же спокойно жить не можем», «Рушить это наше все. Созидание - нет. Бахвальство - да. Строить - нет. Рушить - да», - пишут пользователи соцсети под постом.