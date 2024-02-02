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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 566

Мужчина разрушил ледяные сталактиты в каньоне Тамшалы в Мангистау

В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как в каньоне Тамшалы отдыхающий разрушил ледяные сталактиты. Жителей региона возмутил данный инцидент. Сам житель прокомментировал свои действия.

Кадр видео
Видео было опубликовано в социальной сети Instagram на странице «Eco Safari Aktau».



На кадрах запечатлено, как мужчина ломает ледяные сталактиты в каньоне Тамшалы.

- Ну, вот зачем разрушать эти ледяные сталактиты в Тамшалы? Люди специально едут зимой, чтобы полюбоваться замерзшим «каплепадом»!, - говорится в сообщении под видео.


Пользователи социальных сетей выразили негодование поступком мужчины.

«Все вокруг надо уничтожить. Мы же спокойно жить не можем», «Рушить это наше все. Созидание - нет. Бахвальство - да. Строить - нет. Рушить - да», - пишут пользователи соцсети под постом.


Сам мужчина сообщил, что делал это с заботой об окружающих. По его словам температура воздуха стала плюсовой и сосульки могли стать небезопасными, поэтому он решил их убрать.

Каньон Тамшалы и озеро, которое называют «Жемчужиной» полуострова, зимой покрывается льдом. Прозрачный лёд на озере - большая редкость. Местные жители и туристы получили уникальную возможность увидеть и запечатлеть новый вид озера.



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