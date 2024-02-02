В Мангистау пройдет отбор в региональный кадровый резерв: молодежь призывают проявить активность

Подробную информацию об отборе в региональный кадровый резерв можно получить по телефонам управления государственной службы территориального департамента: 8/7292/30-36-43, 30-36-44.

Амангельды Халмурадов призвал молодежь региона активно принимать участие в проекте.Токтамыс Жумагулов озвучил сроки приема документов (1-31 марта), требования к участникам: не старше 35 лет, три года трудового стажа, высшее образование и гражданство Казахстана. На онлайн-платформе (https://onir.pkrezerv.gov.kz) есть информация по сбору документов, этапах отбора, о процедуре ассесмента (оценки персонала).По словам спикера, основная цель проекта - формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодежи к развитию регионов.Отбор будет осуществляться кадровой комиссией области.Лица, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах, за исключением избираемых должностей.