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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:20

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В Мангистау пройдет отбор в региональный кадровый резерв: молодежь призывают проявить активность

Про сроки приема документов и требования к участникам отбора в региональный кадровый резерв на брифинге Центра общественных коммуникаций рассказали руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по этике Токтамыс Жумагулов, и руководитель аппарата акима Мангистауской области Амангельды Халмурадов.

фото центра общественных коммуникаций
Амангельды Халмурадов призвал молодежь региона активно принимать участие в проекте.

Токтамыс Жумагулов озвучил сроки приема документов (1-31 марта), требования к участникам: не старше 35 лет, три года трудового стажа, высшее образование и гражданство Казахстана. На онлайн-платформе (https://onir.pkrezerv.gov.kz) есть информация по сбору документов, этапах отбора, о процедуре ассесмента (оценки персонала).

В Мангистау пройдет отбор в региональный кадровый резерв: молодежь призывают проявить активность


По словам спикера, основная цель проекта - формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодежи к развитию регионов.
Отбор будет осуществляться кадровой комиссией области.

Лица, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах, за исключением избираемых должностей.

Подробную информацию об отборе в региональный кадровый резерв можно получить по телефонам управления государственной службы территориального департамента: 8/7292/30-36-43, 30-36-44.



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