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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 878

Автобусы на метане запустят в Мангистау: опубликованы цены за проезд

Главе региона презентовали новый общественный транспорт, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в областном акимате
В нашем регионе вновь обновили автопарк. Во все районы региона начнут курсировать 10 экологически чистых и комфортабельных автобусов марки Yutong, работающие на метане. Эта инициатива призвана улучшить качество транспортного обслуживания, содействовать экологической устойчивости, снизить нагрузку на потребление сжиженного газа.

Новые автобусы рассчитаны на 53 посадочных места и оборудованы всем необходимым: системой кондиционирования, камерами внутреннего видеонаблюдения, аппарелью для людей с ограниченными возможностями, метановым двигателем и системой GPS.

Автобусы на метане запустят в Мангистау: опубликованы цены за проезд


Для обеспечения автобусов топливом функционирует первая метановая газовая станция, расположенная на территории технопарка. Помимо этого, в парке функционирует диспетчерская, предоставляющая возможность отслеживать маршруты автобусов и просматривать видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Приобретение автобусов и запуск метановой заправочной станции реализованы в рамках инвестиционного проекта «СПК «Каспий» при поддержке областного и городского акиматов.

Цель проекта заключается в обеспечении максимальной безопасности, удобства и качества в предоставлении пассажирских перевозок по Мангистауской области общественным транспортом, а также в обновлении рынка новыми современными автобусами.

Автобусы на метане запустят в Мангистау: опубликованы цены за проезд


- В рамках реализации стратегических поручений Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию региона, в Мангистау запущен проект по организации автобусных перевозок, соединяющих областной центр Мангистауской области с районными центрами. Это очень важный шаг в обеспечении доступного транспорта для жителей отдаленных районов. Теперь современные автобусы туристического класса будут обеспечивать комфортабельные переезды в областной центр, предоставляя жителям районов удобный и более экономичный способ передвижения. Стоит отметить, что процесс обновления автобусного парка представляет собой реализацию нескольких этапов - сначала было закуплено 120 автобусов, среди которых 70 - предназначены для обслуживания городского транспортного потока, а 50 - предоставляют перевозки между областным центром и Мунайлинским районом. Кроме того, в 2024 году планируется дополнительно приобрести еще 100 современных автобусов, что приведет к совершенствованию и расширению транспортной инфраструктуры региона, - сказал Нурлан Ногаев.


Стоимость проезда варьируется от 300 до 2000 тенге.

Так, например, стоимость поездки от Актау до села Курык, расположенном в 70 километрах от областного центра, составит 300 тенге за человека, тогда как на такси эта поездка обходится в среднем 1300 тенге.

Прайс на проезд в новых автобусах:

Актау-Курык-Актау - 300 тенге;
Актау-Жетыбай-Актау - 400 тенге;
Актау-Форт-Шевченко-Актау - 500 тенге;
Актау-Шетпе-Актау - 700 тенге;
Актау-Бейнеу-Актау - 2000 тенге.

Просмотр свободных мест и покупка билетов можно будет осуществить в мобильном павильоне, расположенном в 31А микрорайоне («Сары базар»). В ближайшее время предпринимателем планируется организация продажи электронных проездных билетов для удобства пассажиров.



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Комментарии ( 3 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 18:36
Цитата: Банкир
Метан, это же не те заправки, которых много?

Нет.Не тот.На заправках сжиженный нефтяной газ.В основном это пропан-бутановая смесь.
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 17:32
Банкир, там сжиженный газ
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Банкир (Посетители) Сегодня, 17:10
Извините, может, ошибаюсь! Метан, это же не те заправки, которых много?
 
 

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