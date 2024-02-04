Руководство КМГ провело совещание по вопросам производственной деятельности ДЗО

Сегодня одним из ключевых для «КазМунайГаза» является вопрос водообеспечения объектов производства и населения г. Жанаозен. В рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению питьевой воды населения города мы начали строительство опреснительного завода, - отметил глава КМГ.

3 февраля Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев в ходе рабочего визита в г. Актау провел совещание с руководителями дочерних и зависимых организаций (ДЗО) КМГ в Мангистауской области.На совещании присутствовали заместитель председателя Правления КМГ Нурсейит Союнов, руководители АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз» и ТОО «Ak Su KMG».Руководители предприятий доложили об основных показателях производственной деятельности, реализуемых инвестиционных проектах и вопросах сохранения социальной стабильности в трудовых коллективах.М.Мирзагалиев подчеркнул важность поддержки и создания необходимых условий для взаимодействия с коллективами и профсоюзами, чтобы своевременно реагировать на проблемы внутри компаний и подрядных организаций.По итогам совещания М.Мирзагалиев поручил обеспечить бесперебойную работу предприятий, выполнение производственных программ на 2024 год, осуществить выход опреснительного завода пластовой воды (АО «Каражанбасмунай») до проектных показателей, своевременно предоставить проектно-сметную документацию по Опреснительному заводу в г. Жанаозен (ТОО «Ak Su KMG») в РГП «Госэкспертиза».Отдельно М.Мирзагалиев остановился на необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности, трудовой дисциплины, охраны труда и окружающей среды.Пресс-служба АО «Каражанбасмунай»