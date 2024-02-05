Снесут ли незаконно строящийся жилой комплекс в 17 микрорайоне Актау?

- Один из примеров, что в новом Казахстане ничего не изменилось. Суд для галочки, акимат - это формальность, а прокуратура вообще не работает. Как можно после этого вообще верить органам власти, - пожаловался житель города.



- За это время застройщик не представил разрешительную документацию, не смог обосновать, что объект является безопасным. Кроме того, застройщик, не смотря на судебный процесс, продолжал строительно-монтажные работы и поднял объект на 8-9 этажей. Также активно продолжал рекламу на продажу квартир. Так как застройщик возобновил строительно-монтажные работы, акиматом области было направлено письмо в органы прокуратуры о необходимости прокурорского реагирования, - рассказал Даурен Отепкали, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.



- Так как отсутствует архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале строительно-монтажных работ. Кроме того, строительство ведется без сопровождения авторского и технического надзора, которые на сегодняшний день отвечают за качество строительства объектов. Указанные нарушения, несомненно, напрямую скажутся на фундаменте строительного объекта, несущие и ограждающие конструкции, а также надежность инженерных сетей. Нарушения, допущенные застройщиком на этапе строительства, по истечении определенного времени при его эксплуатации могут оказать свое влияние на прочность и безопасность, угрозу жизни граждан, так как неизвестно, какие материалы, арматуры были использованы в ходе строительства, элементарно отсутствуют исполнительно-технические документации, акты скрытых работ по нему, - заявил Даурен Отепкали.

Житель Актау обратился в редакцию Lada.kz с жалобой на продолжающееся строительство жилого комплекса «Alem Towers» в 17 микрорайоне, несмотря на приостановку строительно-монтажных работ.По данным ГАСК Мангистауской области, застройщиком строительства объекта является ИП «Шамуратов Ж.». Строительно-монтажные работы начаты в 2021 году. Строительство велось без разрешения, то есть грубо нарушались нормы требования действующих законодательств в сфере архитектурно-строительной деятельности и долевого строительства.В ноябре 2021 года прокуратурой Мангистауской области вынесено представление о принятии административных мер в отношении субъектов правонарушения и передачи исков в судебные органы по сносу незаконных объектов строительства.Органом государственного архитектурно-строительного контроля согласно представлению прокуратуры в декабре того же года возбуждены административные материалы по части 1 статьи 463, 321, части 1 статьи 316 КоАП РК. Застройщик полностью оплатил сумму штрафа и был уведомлен о необходимости приостановления строительно-монтажных работ, на тот период строились 3-4 этажи объекта. Наряду с этими также направлен иск по принудительному сносу самовольной постройки.В октябре 2022 года Специализированным межрайонным экономическим судом по Мангистауской области вынесено решение о сносе данного объекта. В январе 2023 года апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции вступило в законную силу.Управление ГАСК региона сообщает, что данный объект является самовольной постройкой.