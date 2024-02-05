Иран планирует открыть представительство торгово-промышленной палаты провинции Мазендеран в Актау

- Рынок Казахстана очень важен для нас, мы хотим вкладывать в него инвестиции. Мы намерены расширять торговлю и сотрудничество, — заявил Али Тагипур.

- Отметим, что товарооборот между Мангистау и Ираном составляет около 50 млн тенге. Из них импорт (из Ирана) - 94%, экспорт - 5%. В основном мы импортируем продукты питания (овощи, фрукты), а также строительные материалы. При этом необходимо отметить, что объемы поставок овощей и фруктов из Ирана пока небольшие. В частности, мы заинтересованы в импорте цитрусовых. Если цена будет приемлемой, то у них получится завоевать рынок Мангистау и Казахстана, - сказал заместитель акима области Канат Кульджанов.

- Наши бизнесмены также готовы работать с мангистаускими предпринимателями. Поэтому мы планируем отправиться в командировку в Мангистаускую область, - добавил Али Тагипур.

- Я хочу купить икру форели в Иране и заняться разведением рыбы. Сейчас веду переговоры с предпринимателями в Мазендеране по этому поводу. Кроме того, я хочу купить удобрения для теплицы, потому что удобрения, которые мы закупаем в России, стоят дорого. Предприниматели этой сферы также заинтересованы в сотрудничестве с нами, - говорит Женис Ниялулы, бизнесмен из Мунайлинского района.

Мангистауская делегация провела встречу с предпринимателями из провинции Мазендеран в Исламской Республике Иран. В мероприятии участвовали крупнейшие бизнесмены из 40 городов провинции Мазендеран.Директор торгово-промышленной палаты Мазендерана Али Тагипур сообщил, что в будущем планируется открыть представительство в Актау.По его словам, это представительство будет эффективным и для Мангистауской области, так как есть основа для развития сотрудничества через морские порты, железнодорожное и воздушное сообщения, налаженное между двумя странами.Заместитель акима Мангистауской области Канат Кульджанов сообщил, что рекомендует открыть представительство Палаты предпринимателей «Атамекен» в провинции Мазендеран. По его словам, это позволит увеличить товарооборот между двумя странами.Иран намерен отправлять в Мангистау фрукты, киви, чай, лекарственные травы, строительные материалы, рыбную продукцию. Также готовы открывать совместные предприятия для развития сотрудничества. В настоящее время в Мангистау работают 58 совместных компаний Казахстана и Ирана.Следует отметить, что в провинции Мазендеран интенсивно развивается легкое и тяжелое машиностроение, текстильная промышленность, металлургия, сельскохозяйственная продукция, цементная промышленность. Именно поэтому приехавший на встречу бизнесмен из Мангистау намерен открыть рыбное хозяйство в Мунайлинском районе. Он уже начал переговоры с иранскими бизнесменами.В свою очередь иранские бизнесмены предпочитают ввозить мясную продукцию и пшеницу из Мангистауской области.По итогам встречи обе стороны договорились предпринять шаги по упрощению таможенных процедур, то есть устранению препятствий при транспортировке и улучшению денежных переводов.