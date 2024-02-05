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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 7

Место обвала камней на Скальной тропе в Актау временно закрыли

Об этом сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Фото пресс-службы акимата Актау
В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили что в связи с камнепадом место обвала на Скальной тропе в Актау временно закрыли.

Место обвала камней на Скальной тропе в Актау временно закрыли


- Временно закрываем место падения камня на Скальной тропе турникетом. Мы также в этом месте ограждаем скалу сеткой для безопасности жителей, - сообщил заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Бахтияр Максатов.


Напомним, сегодня, 5 февраля, в социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлены последствия обвала каменной породы на Скальной тропе.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) сообщили, что подрядчик, ответственный за работы по благоустройству и обслуживанию Скальной тропы, еще не был определен.



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