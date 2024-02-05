Место обвала камней на Скальной тропе в Актау временно закрыли

- Временно закрываем место падения камня на Скальной тропе турникетом. Мы также в этом месте ограждаем скалу сеткой для безопасности жителей, - сообщил заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Бахтияр Максатов.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили что в связи с камнепадом место обвала на Скальной тропе в Актау временно закрыли.Напомним, сегодня, 5 февраля, в социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлены последствия обвала каменной породы на Скальной тропе.В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) сообщили , что подрядчик, ответственный за работы по благоустройству и обслуживанию Скальной тропы, еще не был определен.