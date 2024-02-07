Букмекерские конторы и тотализаторы обяжут сдавать сведения в департамент государственных доходов Мангистау

- Порядок интеграционного взаимодействия будет определяться соответствующими Правилами, которые на сегодня разработаны и находятся на стадии согласования с заинтересованными госорганами (Министерство туризма и спорта, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности). Правила определяют данные, которые будут передаваться букмекерскими конторами и тотализаторами в органы государственных доходов, и будут использоваться для целей налогообложения (ИИН участника пари, суммы ставок, результаты пари, суммы выигрышей, пополнения/снятия с игрового счета),- сообщили в департаменте.

- Конфиденциальность получаемых сведений будет обеспечиваться в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также Закона РК «Об информатизации», - отметили в департаменте.



Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что 12 декабря 2023 года внесены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие обязанность букмекерских контор и тотализаторов обеспечить интеграцию аппаратно-программных комплексов с информационными системами Комитета государственных доходов (п.26 ст.24 Налогового кодекса). Данные поправки вступают в законную силу с 12 февраля 2024 года.Данные изменения по информации ведомства, направлены на совершенствование налогового администрирования, а также выработку эффективного информационного взаимодействия между госорганами и субъектами бизнеса.