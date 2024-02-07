Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти

- Свежую идею предложила основной ментор проекта Сауле Халеловна Салихова, после того как ознакомилась с реализацией похожего проекта в Японии. Проект понравился настолько, что она решила реализовать его в родной стране. Дело в том, что в Мангистау овечья и верблюжья шерсть не приносит прибыли, а попросту сжигаются в степи. Мы поставили цель - использовать имеющееся сырье, а также обучать сельских девушек и помогать им зарабатывать на этом. Эта цель поэтапно реализуется, - сказала руководитель проекта Жанагуль Жапарова.

- Я также на основной работе учу девочек тому, что знаю сама. После того, как продукт будет полностью готов, проверяю его, дорабатываю. Любой предмет из шерсти, будь то обувь или верхняя одежда, я могу обработать, изменить и превратить в приятный глазу полезный товар. Для этого требуется опыт, а я этим ремеслом занимаюсь уже 10 лет, - сказала Анар Кошаева.

В рамках проекта «Одно село - один продукт», стартовавшего в ноябре 2022 года, трудоустроено 33 человека. Среди них пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и молодёжь. В результате проекта за год мангистауские мастерицы смогли отправить свою продукцию в пять стран, такие как: США, Германия, Турция, Китай и Россия. Заказы поступают также и со всего Казахстана.Отметим, что «Одно село - один продукт» - единственный в стране проект по производству игрушек и сувениров из верблюжьей, овечьей шерсти.Руководитель проекта отметила, что верблюжью шерсть мастерицы в местных крестьянских хозяйствах покупают по 500 тенге за кг, овечью шерсть берут бесплатно. Сегодня в рамках проекта ведётся работа по увеличению объемов продукции и экспорта изделий в другие страны.Количество женщин, зарабатывающих благодаря этому проекту, увеличивается, говорят его организаторы. Есть те, кто занимается любимым делом в свободное от основной работы время. Одна из них Анар Кошаева. Она в проекте «Одно село - один продукт» работает технологом. А основная ее профессия - школьный учитель.