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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 613

Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти

В Мангистау растёт число тех, кто зарабатывает, изготавливая различные изделия из верблюжьей и овечьей шерсти. Так, жители села Курык в рамках проекта «Одно село - один продукт» сортируют шерсть, изготавливают сувениры, игрушки, одежду и другие изделия, которые затем отправляются за рубеж, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
В рамках проекта «Одно село - один продукт», стартовавшего в ноябре 2022 года, трудоустроено 33 человека. Среди них пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и молодёжь. В результате проекта за год мангистауские мастерицы смогли отправить свою продукцию в пять стран, такие как: США, Германия, Турция, Китай и Россия. Заказы поступают также и со всего Казахстана.

Отметим, что «Одно село - один продукт» - единственный в стране проект по производству игрушек и сувениров из верблюжьей, овечьей шерсти.

Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти


Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти


Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти


- Свежую идею предложила основной ментор проекта Сауле Халеловна Салихова, после того как ознакомилась с реализацией похожего проекта в Японии. Проект понравился настолько, что она решила реализовать его в родной стране. Дело в том, что в Мангистау овечья и верблюжья шерсть не приносит прибыли, а попросту сжигаются в степи. Мы поставили цель - использовать имеющееся сырье, а также обучать сельских девушек и помогать им зарабатывать на этом. Эта цель поэтапно реализуется, - сказала руководитель проекта Жанагуль Жапарова.


Руководитель проекта отметила, что верблюжью шерсть мастерицы в местных крестьянских хозяйствах покупают по 500 тенге за кг, овечью шерсть берут бесплатно. Сегодня в рамках проекта ведётся работа по увеличению объемов продукции и экспорта изделий в другие страны.

Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти


Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти


Количество женщин, зарабатывающих благодаря этому проекту, увеличивается, говорят его организаторы. Есть те, кто занимается любимым делом в свободное от основной работы время. Одна из них Анар Кошаева. Она в проекте «Одно село - один продукт» работает технологом. А основная ее профессия - школьный учитель.

- Я также на основной работе учу девочек тому, что знаю сама. После того, как продукт будет полностью готов, проверяю его, дорабатываю. Любой предмет из шерсти, будь то обувь или верхняя одежда, я могу обработать, изменить и превратить в приятный глазу полезный товар. Для этого требуется опыт, а я этим ремеслом занимаюсь уже 10 лет, - сказала Анар Кошаева.


Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти


Мангистауские мастерицы отправляют за рубеж изделия из верблюжьей шерсти



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