Житель Актау пожаловался на заторы из-за закрытой парковки у нового Дворца школьников

- Недавно открылся Дверец школьников. Сейчас ведется приём заявок, желающих много приезжает. Проблема в том, что на территории Дворца имеется парковка, но она закрыта. Из-за этого возникают постоянные пробки на дороге. Администрация учебного заведения утверждает, что парковка предназначена исключительно для сотрудников Дворца. Почему парковка не открывается для общественного пользования, остаётся вопросом, - пожаловался мужчина.

На видеозаписи житель Актау показал, что из-за закрытой парковки возле учебного заведения образуется затор, так как автовладельцам приходится парковать свои машины вдоль дороги, что затрудняет движение других автотранспортных средств.В пресс-службе управления образования региона обещали прокомментировать ситуацию позже.