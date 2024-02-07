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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 561

Житель Актау пожаловался на заторы из-за закрытой парковки у нового Дворца школьников

Житель Актау обратился в редакцию Lada.kz с жалобой, утверждая, что на территории нового Дворца школьников есть парковка для автомобилей, но она закрыта. Он отметил, что администрация учебного заведения сообщила ему, что парковка предназначена исключительно для сотрудников Дворца.

Кадр видео
На видеозаписи житель Актау показал, что из-за закрытой парковки возле учебного заведения образуется затор, так как автовладельцам приходится парковать свои машины вдоль дороги, что затрудняет движение других автотранспортных средств.



- Недавно открылся Дверец школьников. Сейчас ведется приём заявок, желающих много приезжает. Проблема в том, что на территории Дворца имеется парковка, но она закрыта. Из-за этого возникают постоянные пробки на дороге. Администрация учебного заведения утверждает, что парковка предназначена исключительно для сотрудников Дворца. Почему парковка не открывается для общественного пользования, остаётся вопросом, - пожаловался мужчина.


В пресс-службе управления образования региона обещали прокомментировать ситуацию позже.



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