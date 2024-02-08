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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:06

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Фиктивные автокредиты на 3 млрд: находящегося в розыске подозреваемого в мошенничестве доставили в Актау

Задержан в Астане и доставлен в Актау подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает генеральная прокуратура РК.

Фото: ehonews.kz
При координации Генеральной прокуратуры в Астане 6 февраля был задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. По данным прокуратуры, он оформлял фиктивные автокредиты на граждан.

- Согласно материалам уголовного дела Сулейменов К. в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан. От их мошеннических действий пострадал 231 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге. В ходе расследования в мае 2022 года Сулейменов скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время Сулейменов доставлен в Актау и водворен в изолятор временного содержания. Ранее, 30 января т.г., в Кызылорде был установлен и задержан другой его подельник Каржауов Р.К., - сообщает генеральная прокуратура РК.


В прокуратуре сообщают, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее в Актау жертвы мошенников по автокредитам собрались у областного акимата с требованием наказать виновных. В 2022 году жертвами автомошенников стали около двух сотен жителей Мангистау. Люди рассказали, что их обманули, оформив на них автокредит.

Наталья Вронская



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