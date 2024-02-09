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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 115

В январе 2024 года увеличился объем экспорта казахстанской нефти через порт Актау

В январе 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау в целях экспорта составил 287 тысяч тонн, что на 76 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба АО «Казтрансойл».

Порт Актау/casp-geo.ru
По данным пресс-службы компании, объем транспортировки нефти по направлению из порта Актау в порт Баку увеличился на 60 тысяч тонн и составил 116 тысяч тонн. По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружена 171 тысяча тонн казахстанской нефти, что на 17 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным показателем за январь 2023 года.

- В 2022 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК «КазМунайГаз» и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан», - сообщает пресс-служба компании.



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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 16:39
Только 30% добываемой в Казахстане нефти принадлежит Казахстану.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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