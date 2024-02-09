В январе 2024 года увеличился объем экспорта казахстанской нефти через порт Актау

- В 2022 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК «КазМунайГаз» и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан», - сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы компании, объем транспортировки нефти по направлению из порта Актау в порт Баку увеличился на 60 тысяч тонн и составил 116 тысяч тонн. По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружена 171 тысяча тонн казахстанской нефти, что на 17 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным показателем за январь 2023 года.